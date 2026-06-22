聚焦选举制度优化 哈国议员与欧安组织代表进行会谈

双方就哈萨克斯坦与欧安组织民主制度与人权办公室之间现有合作机制、选举立法完善相关议题以及未来联合工作前景进行了深入交流与探讨。

伊马舍娃在欢迎致辞中指出，自1992年加入欧安组织以来，哈萨克斯坦始终致力于持续推进并深化与该组织的各领域合作。

—我们认为，您此次定期访问充分体现了哈萨克斯坦与欧安组织民主制度与人权办公室之间积极且富有成效的互动关系，-她表示。

会谈中，双方回顾了欧安组织相关观察团对哈萨克斯坦选举进程的评估工作，包括议会选举、总统选举，以及2022年和2026年全民公投的观察情况。双方还重点关注了人权保障、法治建设、司法独立、性别平等以及打击人口贩运等相关议题。

Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

伊马舍娃向来宾介绍了3月全民公投后通过的新宪法核心条款，以及为落实宪法精神所配套制定的一系列法律修订内容。

会谈结束时，双方均表示愿进一步支持并深化围绕选举进程的建设性对话与合作。