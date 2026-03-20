哈国铁与华为探讨在铁路运输中应用人工智能技术

访问期间，哈萨克斯坦国家铁路公司负责人分别会见了华为技术有限公司董事长梁华及“智能交通”业务部门总裁左萌。双方就深化合作展开交流。

据介绍，哈萨克斯坦国家铁路公司与华为的合作正持续推进，已成为哈中两国在技术领域对话与战略合作的重要组成部分。双方共同目标是依托先进通信技术、大数据、云计算及人工智能解决方案，建设现代化“智能铁路”体系。

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哈萨克斯坦国家铁路公司代表团还考察了华为在全球范围内实施的智能交通与铁路管理项目，包括透明中心、网络安全与数据隐私保护体系，以及在铁路安全、调度管理和人工智能应用方面的创新成果。

在此次访问期间，双方签署了进一步合作协议。未来合作将重点围绕新一代铁路通信标准的应用、大数据与云基础设施建设，以及基于人工智能的安全保障系统开发，以提升铁路干线通行能力和运输效率。

此外，双方还就人才培养展开合作，计划通过联合培训项目提升哈萨克斯坦国家铁路公司员工专业能力，重点加强青年人才储备建设。

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【编译：达娜】