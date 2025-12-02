英国摄影师库珀：在曼格斯套拍到“人生最棒的照片”

居住在英国曼彻斯特的库珀从事自然风光摄影已十余年。他近日前往哈萨克斯坦曼格斯套州采风。

—世界上最独特的山脉之一就在哈萨克斯坦。我刚刚结束在该国西部曼格斯套的旅行。-这位摄影师写道。

Фото: kz.kursiv.media

库珀已连续一周在社交媒体上发布他在博兹吉拉峡谷、喀仁扎热克洼地、博克特山等地拍摄的作品。

这位走遍多个国家、拍摄过数千张风光照片的摄影师表示，很高兴能在哈萨克斯坦拍出“人生中最出色的作品”。

—这是一段既有乐趣又充满挑战的旅程。正是在这样的时刻，我创作出了自己一生中最棒的照片。-库珀写道。

他发布的照片被网友形容为“这不是火星——这是哈萨克斯坦”“仿佛来自另一个星球”。这些作品也同步上传至库珀的Instagram主页。

社交媒体用户对这些照片纷纷点赞。库珀也表示，能从哈萨克斯坦带回大量素材，他感到非常自豪。

—接下来的几周，我会陆续分享在这个无与伦比、令人惊叹的国度拍摄的照片。-他在Facebook上写道。

此外，这位英国摄影师还发布了一段关于曼格斯套之旅的视频，并将其命名为《欢迎来到另一个星球！》。

【编译：阿遥】