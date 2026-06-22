哈国铁在布鲁塞尔推介跨里海国际运输路线战略潜力

此次活动汇聚了来自哈萨克斯坦及欧盟多国的100余名高级别代表参会。

会议期间，哈萨克斯坦总统办公厅、相关政府部门及哈国铁管理层，与DHL Global Forwarding、Alstom、DB Cargo、HHLA International、RHENUS、Hellmann Worldwide Logistics、Ahlers Logistics以及A.P. Moller — Maersk等欧盟主要物流企业的高层代表分别发表了主旨演讲。

Фото: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі

本次会议是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫应欧洲理事会主席邀请对比利时进行正式访问的重要组成部分。

该会议也是双方战略对话框架下的重要延伸。据悉，在访问期间，托卡耶夫总统还计划与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩以及比利时首相巴特·德韦弗举行会晤。

会议核心议题聚焦“中间走廊”发展战略，包括提升跨里海国际运输通道通行能力、铁路与港口及终端基础设施现代化升级、物流体系数字化转型，以及在欧亚地区构建稳定高效供应链网络等内容。

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讨论过程中，与会各方特别关注将“中间走廊”与欧盟“全球门户”倡议进行对接，并就进一步加强欧洲与中亚之间的交通互联与数字互通交换意见。

与会代表的高规格出席以及总统访问行程的协同推进，进一步体现出欧洲相关机构、国际金融组织及工商界对“中间走廊”开发的持续关注与浓厚兴趣，也将进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚之间关键交通与物流枢纽的战略地位。