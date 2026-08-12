韩国总统李在明向托卡耶夫总统表示感谢

（哈萨克国际通讯社讯）韩国总统李在明向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统及哈萨克斯坦国家安全委员会表示感谢，感谢哈方在抓捕韩国犯罪团伙成员并迅速将其遣返回国过程中给予的支持与合作。

李在明在社交平台X发文称，一个韩国有组织犯罪团伙经柬埔寨和越南潜入哈萨克斯坦，并针对韩国公民实施电信诈骗。该团伙成员在哈被捕两周后已全部被遣返回韩国，目前正在接受调查。

李在明表示：“从实施抓捕到将嫌疑人送回国内，整个过程能够迅速完成，得益于哈萨克斯坦总统托卡耶夫和哈萨克斯坦国家安全委员会的积极支持与合作。我们向托卡耶夫总统及有关各方表示衷心感谢。”

他同时表示，希望在下个月举行的“韩国—中亚”峰会上与托卡耶夫总统会面，并当面表达谢意。

李在明强调，韩国不会对任何威胁本国公民安全与正常生活的犯罪行为姑息，无论犯罪嫌疑人藏身何处，都将追查到底并依法追究责任。