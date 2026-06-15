国际武术训练营在阿斯塔纳举行 多国高水平运动员齐聚一堂

（哈萨克国际通讯社讯）6月7日至17日，以联合国“文明对话国际日”为主题的国际武术训练营在阿斯塔纳举行。来自哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的70余名运动员、教练员和专家参加活动。

本次训练营由国际武术联合会与哈萨克斯坦国家武术联合会共同主办，并得到中国驻哈萨克斯坦大使馆和哈萨克斯坦旅游和体育部支持。

活动期间，参训人员将参加联合训练、大师课、专题讲座和实践课程，以进一步提升运动员和教练员的专业水平。

中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖、哈萨克斯坦旅游和体育部体育与体育事务委员会副主席阿曼拜·努尔穆汗别托夫、哈萨克斯坦武术与功夫联合会秘书长马季娜·阿斯塔米罗娃出席训练营开幕式。

韩春霖表示，当前中哈合作保持高水平发展，中方愿继续支持促进哈萨克斯坦武术事业发展的相关项目。

阿曼拜·努尔穆汗别托夫指出，此类活动对于加强国际交流合作、推动体育事业发展以及培养高水平运动员具有重要意义。

马季娜·阿斯塔米罗娃对参训运动员、教练员、体育组织代表以及合作伙伴为推动哈萨克斯坦武术运动发展和深化国际合作所作出的贡献表示感谢。

开幕式上，哈中两国武术套路国家队联合献上精彩表演，成为活动的一大亮点。

训练营期间，哈萨克斯坦武术与功夫联合会主席加吉·加季耶夫与中国文化中心（阿斯塔纳）主任王庆平、中国武术协会副秘书长张磊、中国国家散打队高级教练陈彦生举行会谈。

中方代表感谢哈萨克斯坦政府及哈萨克斯坦武术联合会为本次国际训练营提供的高水平组织保障。

张磊表示：“如今的阿斯塔纳已经成为开展国际体育交流、增进各国人民友谊的重要平台。”

加季耶夫表示，类似活动对于提升哈萨克斯坦武术运动水平、备战国际赛事具有积极意义。

他说：“哈萨克斯坦国家武术队积极参加各类国际武术散打和套路赛事，并在世界舞台上不断取得优异成绩。我们高度重视国际武术联合会以及来自武术发源地中国的高水平专家给予的支持。相信此次训练营将成为哈萨克斯坦和中亚国家武术运动发展的新起点，为未来创造更多共同成果。”

据悉，本次国际武术训练营将持续至6月17日。主办方表示，活动内容包括高强度训练、教育课程、专题讲座和实践教学，旨在进一步推动哈萨克斯坦及中亚地区武术运动的发展。