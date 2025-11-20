哈国铁在华签署重要协议 多国将合力推进中间走廊建设

签署的协议涵盖了中国-欧洲运输通道建设、推动跨里海国际运输走廊（TMTM）发展，以及与中方主要物流运营商联合实施项目等关键领域。

其中，哈萨克斯坦国家铁路公司下属KTZ Express公司与中国YXE Trading Service Group签署了深化战略合作备忘录。文件重点聚焦共同开发物流服务、提升中国-欧洲线路效率以及推动跨里海国际运输走廊发展。这份备忘录将显著加强双方务实合作，为构建亚欧间具有竞争力的运输物流链创造更多机遇。

论坛期间，还签署了《关于高标准共同建设跨里海国际运输线路倡议》。签署方包括哈萨克斯坦国家铁路公司、阿塞拜疆铁路股份公司、格鲁吉亚铁路股份公司、中国中铁集装箱运输有限责任公司、跨里海国际运输走廊协会以及西安国际港务区。该倡议以数字化、高效能、可持续、安全稳定为原则，旨在推动中国-欧洲铁路集装箱快运在跨里海线路实现高质量发展，进一步深化沿线国家和地区经贸合作。

此外，哈萨克斯坦国家铁路公司分别与中国国家开发银行和中国进出口银行签署了合作备忘录。

上述所有举措均在落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于进一步挖掘国家过境潜力的指示框架内开展。这些协议为实现运输体系高效整合、提升哈萨克斯坦过境能力、巩固其作为欧亚物流关键节点的地位开辟了广阔前景。

