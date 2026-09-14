韩国在哈投资合作持续扩大 汽车、家电和能源项目加快落地

（哈萨克国际通讯社讯）2026年上半年，韩国跻身哈萨克斯坦十大贸易伙伴之列，两国贸易额达到约13亿美元。与此同时，双方在汽车制造、家电、能源和城市基础设施等领域的一批合作项目正在推进。

在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国进行国事访问期间，哈萨克斯坦经济研究所公布了相关的数据。

数据显示，哈萨克斯坦对韩国出口的主要商品为原油，出口额达4.794亿美元，占对韩出口总额的93.6%。此外，哈萨克斯坦还向韩国出口价值2860万美元的铁合金，占比5.6%；钛及钛制品出口额为340万美元，占比0.65%。

韩国对哈出口则主要集中在汽车及电气设备领域。

“哈萨克斯坦从韩国进口了价值1.55亿美元的汽车和拖拉机零部件及配件，占进口总额的19.7%；汽车车身进口额为1.001亿美元，占12.8%；控制台、控制板及其他电气设备进口额为7030万美元，占9%。”经济研究所表示。

除贸易外，韩国对哈投资也保持较高规模。过去10年，韩国对哈萨克斯坦经济的直接投资累计达到约80亿美元。

目前，哈萨克斯坦有超过700家韩资企业运营，双方正在共同推进46个项目，总价值约40亿美元，主要涉及机械制造、化工、建筑材料、基础设施和技术合作等领域。

汽车制造是近年来哈韩产业合作的重要方向之一。2025年，Kia Qazaqstan汽车工厂在库斯塔奈州投产。该工厂设计年产能最高可达7万辆汽车，并创造约1500个就业岗位。项目还计划进一步推动汽车生产本地化，并围绕整车制造建立本地汽车零部件供应体系。

汽车铝合金轮毂生产也有望成为新的合作方向。2026年2月，Astana Motors、韩国Hands Corporation和美国Open Element签署三方备忘录，计划在哈萨克斯坦成立合资企业。

该项目旨在建设具备完整生产周期的现代化汽车零部件生产企业，进一步扩大哈萨克斯坦汽车产业本地化生产。

哈韩产业合作也在向家电制造领域延伸。2025年8月，位于萨兰市的Silk Road Electronics工厂开始生产Samsung电视机和洗衣机，产品主要面向哈萨克斯坦国内市场。

能源是两国合作的另一重点领域。目前，突厥斯坦州正在建设一座大型燃气蒸汽联合循环电站，韩国Doosan Enerbility与Integra Construction KZ共同参与项目建设，并担任总承包商。

项目规划装机容量为1000兆瓦，全面投运后实际发电能力预计达到926.5兆瓦，主要用于增强哈萨克斯坦南部地区电力供应能力。

此外，阿拉木图州Alatau City项目也成为双方潜在的新合作方向。

2025年12月，哈萨克斯坦工业和建设部、“Alatau City Authority”国家基金与韩国海外基础设施及城市开发支持机构KIND签署合作备忘录。

根据相关规划，韩方未来可能参与Alatau City能源、供水和水处理、污水处理、生活固体废弃物处理以及其他基础设施项目。

目前，托卡耶夫应韩国总统李在明邀请，正在韩国进行国事访问。