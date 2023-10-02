哈国战略研究所所长：应避免将突厥国家组织政治化

在日前于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的突厥国家组织成员国代表会议上，叶尔肯·图尔克莫夫表示，在这个地缘政治不稳定和对抗冲突愈发复杂的当下，突厥国家组织的成员国应该将精力专注于发展经济与相互投资。

- 今天的会议上，提出了很多很好的建立，例如建立突厥国家组织研究中心，共同开展人才培养等等。突厥国家组织不针对任何人，不能将我们的这个组织政治化。我们以务实和符合我们各方的最大利益的方式进行讨论。- 他说。

战略研究所所长还指出，突厥国家组织的各领域专业学者群体，将在推动合作发展中发挥关键作用。

- 为了团结我们的力量，我们需要扩大同各国科技和文化届专家学者人群的互动。 通过专业人士的角度了解现有的问题并制定有效的方法予以解决。有必要发展贸易经济、运输物流、基础设施性质的研究领域。我相信，强有力的专家对话将有助于突厥国家组织成员国的经济发展。- 他说。

根据此前报道，突厥国家组织成员国和观察员国官方外交政策研究中心第9次会议在首都阿斯塔纳举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】