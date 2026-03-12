美国投资者将在卡拉干达州投资11亿美元开发矿产资源

会谈期间，双方就矿业领域双边合作的现状与发展前景进行了讨论。双方指出，哈萨克斯坦与美国之间的合作具有重要战略意义，美国企业为推动哈萨克斯坦经济发展发挥了积极作用。会议还重点讨论了联合投资项目的推进情况。

会议结束后，纳加斯帕耶夫表示，哈方有意进一步深化互利合作，并推动新的合作项目落地实施。

早在2025年11月，哈萨克斯坦国家矿业公司“陶肯-萨姆鲁克”与Cove Capital公司签署协议，计划共同开发位于卡拉干达州的北卡特帕尔和上凯拉克蒂钨矿床，这些矿床被认为是世界上规模最大的矿藏之一。

根据协议，投资方将投入约11亿美元建设两座选矿厂和一座冶金工厂。项目全面投产后，预计将创造约1000个就业岗位，并优先聘用哈萨克斯坦本国劳动力。

协议还明确规定一项重要战略条款：禁止出口原矿和半成品，项目生产将完全面向矿产资源的深度加工。

【编译：达娜】