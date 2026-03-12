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    13:13, 12 三月 2026 | GMT +5

    美国投资者将在卡拉干达州投资11亿美元开发矿产资源

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫日前会见了美国投资公司 Cove Kaz Capital Group LLC首席执行官多米尼克·希顿。哈萨克斯坦陶肯-萨姆鲁克矿业公司（Tau-Ken Samruk）董事会主席纳里曼·阿布萨梅托夫也参加了会谈。

    美国投资者将在卡拉干达州投资11亿美元开发矿产资源
    Фото: gov.kz

    会谈期间，双方就矿业领域双边合作的现状与发展前景进行了讨论。双方指出，哈萨克斯坦与美国之间的合作具有重要战略意义，美国企业为推动哈萨克斯坦经济发展发挥了积极作用。会议还重点讨论了联合投资项目的推进情况。

    会议结束后，纳加斯帕耶夫表示，哈方有意进一步深化互利合作，并推动新的合作项目落地实施。

    早在2025年11月，哈萨克斯坦国家矿业公司“陶肯-萨姆鲁克”与Cove Capital公司签署协议，计划共同开发位于卡拉干达州的北卡特帕尔和上凯拉克蒂钨矿床，这些矿床被认为是世界上规模最大的矿藏之一。

    根据协议，投资方将投入约11亿美元建设两座选矿厂和一座冶金工厂。项目全面投产后，预计将创造约1000个就业岗位，并优先聘用哈萨克斯坦本国劳动力。

    协议还明确规定一项重要战略条款：禁止出口原矿和半成品，项目生产将完全面向矿产资源的深度加工。

    【编译：达娜】

    标签:
    矿产 投资 哈萨克斯坦与美国 卡拉干达
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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