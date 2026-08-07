英国政府批准派拉蒙收购华纳兄弟交易

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）英国政府以符合竞争和公共利益为由，在星期四（8月6日）批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100亿美元收购华纳兄弟探索频道（Warner Bros Discovery）的交易。

根据路透社报道，英国政府表示，在派拉蒙强化了对节目编排和新闻供给的保证后，政府将不对该交易进行干预。

此前，尽管该交易已获美国和中国等多地监管机构的批准，但英国政府曾在6月份表示，倾向于对该交易进行干预，并可能对其发起公共利益调查。

政府指出，派拉蒙天舞首席执行官埃里森（David Ellison）所提供的保证，已解决英国文化、媒体和体育大臣南迪（Lisa Nandy）的担忧，这些保证将转化为具有法律约束力的承诺。

政府指出，派拉蒙已同意，合并后集团在英国的有线电视和点播服务将保留各自独立的编辑自主权。

政府补充称，派拉蒙旗下的英国“第五频道”（Channel 5）新闻业务，在编辑权上将与CNN国际台（CNN International）和哥伦比亚广播公司新闻台（CBS News）保持独立。

派拉蒙对这一决定表示欢迎，称这为完成该交易的“重要里程碑”。

交易将无需在英国接受漫长审查

此外，英国竞争与市场管理局（CMA）也说，交易不会显著削弱电影发行、儿童电视频道，以及主流媒体服务领域的市场竞争。

上述决定意味着，这笔交易将无需在英国接受漫长审查。目前，以加利福尼亚州为首的美国各州，成为了派拉蒙收购华纳兄弟交易面临的最后一关主要监管障碍。这几个州上月向加州北区联邦地区法院提起诉讼，试图阻止这交易。