美国政府计划吊销20万外国人商务和旅游签证

美联社报道说，根据一份美国务院文件和两名美官员消息，除非受到法律挑战或计划改变，美国务院预计将在未来几周内宣布吊销2016年至2026年间签发的部分B1和B2类签证，这些签证的持有者曾经或正在寻求庇护，此举将与国土安全部协调进行。

美国务院发言人汤米·皮戈特表示：“我们正在与国土安全部协调，查明并撤销那些声称短期访美、随后申请庇护以永久居留的外国人非移民签证。”报道称，皮戈特拒绝就可能被吊销的签证数量发表评论，仅表示“由于这一过程将持续进行，吊销数量处于动态变化之中”。

报道援引匿名官员的话说，被吊销签证并不一定意味着相关人员会立即被驱逐出境。

特朗普2025年1月再度入主白宫后，不断收紧移民政策，强化对非法移民的驱逐力度，加大对美国签证持有人的审查力度。美媒去年8月曾报道，特朗普政府着手审查约5500万持有美国签证的人，若查出有人存在违规行为，将可能吊销其签证或将其驱逐出境。美国务院8月10日发表声明说，自特朗普开始其第二个总统任期以来，美国政府已吊销逾17.5万份非移民签证。