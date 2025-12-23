美国政府将自愿遣返的移民津贴 提高至3000美元

路透社报道，美国国土安全部星期一（12月22日）称，这笔津贴将发放给在年底前登记离境的非法居留者，当中包括一张返回原籍国的免费机票。

国土安全部长诺姆发声明说：“非法移民应该利用这项福利进行自我遣返，否则我们将找到他们，逮捕他们，他们将永远无法返回。”

今年3月，美国总统特朗普政府推出一款名为CBP Home的全新应用程序，旨在简化自我遣返流程。这款应用程序此前名为CBP One，曾被前总统拜登政府用于允许移民合法入境美国。

美国国土安全部5月说，逮捕、拘留和驱逐一名无合法身份人员的平均成本约为1万7000美元。

特朗普今年1月就职后，承诺将驱逐出境人数创下历史新高。尽管遭到强烈反对，他仍加大了打击移民的力度。他曾承诺每年遣返100万名移民，但今年迄今为止，美国政府仅遣返约62万2000名移民。

特朗普政府也正准备在2026年投入数十亿美元资金打击非法移民。美国官员称，他们计划增聘数千名移民执法人员，开设新的拘留中心，并与外部公司合作，追踪无合法身份的移民。