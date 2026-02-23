美国政治家：哈萨克斯坦已成为美国值得信赖的贸易伙伴

记者： 托卡耶夫总统出席首届和平委员会会议引起了国际社会的广泛关注。这是否意味着美国的外交政策正在形成新的方向？

布莱扎： 的确如此，这正是美国外交新途径的体现。和平委员会倡议反映出唐纳德·特朗普政府在处理国际关系时更加趋向于务实主义。当前的优先事项并非意识形态的对抗，而是追求实实在在的成果。某些国家未获邀参加这一框架，也印证了这一原则。换言之，华盛顿正致力于从传统外交模式转向更为强硬且务实的政策路径。

记者： 在这一新框架下，哈萨克斯坦扮演着怎样的角色？

布莱扎： 哈萨克斯坦的角色至关重要。托卡耶夫总统参与此项倡议是一项战略决策。此举表明阿斯塔纳已做好在全新模式下开展工作的准备，也释放出哈方对务实合作与成果导向持开放态度的信号。通过这种方式，两国领导人之间建立起了直接且坚实的互信联系。

记者： 有分析指出托卡耶夫与特朗普之间存在某种默契。这种氛围在华盛顿能否被感知？

布莱扎： 能够感觉到，两位领导人之间已经建立了良好的互动。特朗普对托卡耶夫所奉行的"哈萨克斯坦优先"原则表示高度尊重，这一理念与"美国优先"的构想不谋而合。在特朗普看来，唯有能够捍卫自身利益的主权国家，才是国际秩序稳定发展的基石。从这一视角来看，哈萨克斯坦对美国而言是极其可靠的伙伴。

记者： 是否可以说美国正在向中亚国家提出一种全新的互动模式？

布莱扎： 这种趋势显而易见。华盛顿目前将重点放在经济合作，而非对他国进行政治指责。商业与投资成为了关注的焦点。相比复杂的综合性多边框架，美方现在更看重直接的双边协议。在此背景下，哈萨克斯坦被视为该地区准备最为充分、最具吸引力的合作伙伴。

记者： 此访期间公布了一系列投资项目。美国资本在哈萨克斯坦，尤其是战略矿产领域的投资是否会增加？

布莱扎： 虽然重大投资的落地并非一蹴而就，需要时间与周密的筹备，但托卡耶夫总统的此次访问对美国投资者来说是一个重要的积极信号。哈萨克斯坦向外界展示了其对契约精神的坚守以及对法治的维护。美国公司在哈已有成功的经营先例，此次访问无疑将为更多大型新项目的开启铺平道路。

记者： 今年3月哈萨克斯坦将举行新宪法草案全民公投。这些变革对美国商业界有多重要？

布莱扎： 华盛顿及各国际金融中心都在密切注视着哈萨克斯坦的改革进展。这体现了哈方致力于打造稳定、可靠投资环境的决心。关键在于改革措施的实际落地。如果法律层面的调整能够得到全面执行，哈萨克斯坦作为欧亚大陆商业中心的地位将得到进一步巩固。

【编译：阿遥】