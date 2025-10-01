美国联邦政府时隔近七年再“停摆”

美国参议院当天未能在政府资金耗尽前通过新的临时拨款法案。民主党要求加强医保相关福利，诉求包括延长即将于年底到期的《平价医疗法案》加强型补贴、恢复部分合法居留的移民享受《平价医疗法案》福利。共和党对此表示反对，并推动暂时维持现有政府拨款水平。近日来，共和党人和民主党人持续互相指责，称对方迫使政府“停摆”。

政府“停摆”后，空中交通管制和执法人员等提供“必要服务”的政府雇员将继续无薪上班，在国会通过临时拨款法案、结束政府“关门”之前，他们无法领取工资。此外，数十万联邦雇员被迫无薪休假，一些公共服务将受到影响。

布鲁金斯学会日前发文称，政府关门可能带来诸多干扰，例如护照、小型企业贷款或政府福利申请处理延迟，国家公园游客中心和公共厕所关闭，食品安全检查减少，以及其他各种不便。

国会预算办公室此前估计，政府“关门”将导致大约75万名联邦雇员被迫无薪休假，他们工资的每日总成本约为4亿美元。在政府重新“开门”后，工资将会补给这些联邦雇员。在2018年年底至2019年年初政府“关门”期间，持续35天的僵局给一些联邦雇员带来经济困难，也造成机场安检员人手紧缺等实际问题。

美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯在一份声明中说，政府“关门”并不会节省开支，反而是在浪费钱。