哈萨克斯坦拓展国际航空政策参与空间 相关法律获通过

上述两项议定书于2016年10月6日在国际民用航空组织（ICAO）第39届大会上通过，旨在适应成员国数量大幅增加的现实，对组织治理结构进行优化完善。

根据修订内容，ICAO理事会成员数量将由36个增加至40个国家，以实现更加公平和地域均衡的代表性。同时，为强化技术评估能力并提升规则制定效率，航空导航委员会成员将由19人增至21人。有关调整源于ICAO自成立以来成员国数量已从52个增至193个，而核心治理机构规模长期未作调整。

在2022年召开的ICAO第41届大会上，各成员国一致认为有必要推进组织改革，并呼吁尽快完成相关议定书的批准程序。议定书生效需获得128个国家批准，目前已有120个国家完成相关程序。

哈方表示，此次法律的通过对哈萨克斯坦具有重要意义，有助于提升国家在国际航空政策制定中的参与程度，并为推动哈萨克斯坦候选进入ICAO机构创造前提条件。同时，该法律的实施将进一步加强民用航空领域的国际法规范适用，确保遵循国际标准与ICAO建议实践，从而提升航空服务的质量与安全水平。

据悉，该法律无需对现行国内立法作出修改，也不会对国家预算造成额外负担，亦不产生负面社会经济或法律影响。

【编译：达娜】