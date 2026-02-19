美媒：美国正在从叙利亚全面撤军

报道援引多名美国官员的话说，美军已于近日完成从叙利亚靠近约旦、伊拉克边境地区的坦夫军事基地以及叙东北部的沙达迪军事基地的撤离行动，将在未来两个月内从剩余的在叙驻点撤离。

美国官员表示，鉴于美国所支持的、由叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”几近“解散”，特朗普政府已决定美国不再有必要在叙利亚保持军事存在。与此同时，美国希望加强同叙利亚过渡政府的外交关系。

报道还说，美国此次撤军与美方准备在与伊朗谈判破裂时对伊发动军事打击没有关联。伊朗也曾威胁称，如果美国发动空袭，将对驻扎在中东地区的美军进行报复。

2014年9月，美国召集多国组建打击极端组织“伊斯兰国”的国际联盟，对叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”目标实施空袭。2015年，美国开始在叙东北部驻军，并支持“叙利亚民主力量”。

2024年12月叙政局剧变后，叙过渡政府与美政府改善两国关系。2025年11月，叙利亚政权领导人沙拉访问美国，成为1946年叙利亚独立以来首位访美的叙领导人。叙过渡政府还与美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟签署政治合作宣言，确认叙利亚“在打击恐怖主义和维护地区稳定方面的伙伴地位”。