美国消费者价格指数飙至三年新高

法新社报道，当局星期三（6月10日）公布的数据显示，消费者价格指数（CPI）同比上涨4.2%，高于上月的3.8%，创下自2023年4月以来的最高水平。

5月份的消费者通胀数据显示，能源价格较去年同期上涨23.5%，其中汽油价格上涨40.5%。

食品杂货价格也连续第二个月大幅上涨，较去年同期上涨2.7%。当月其他价格上涨的项目包括医疗保健、个人护理、机票和娱乐。

特朗普对此告诉记者说：“数据很棒……我喜欢通胀。”

众议院议长、共和党人约翰逊随后辩称，总统的言论被断章取义，但参议院民主党少数党领袖舒默指出，这表明特朗普对美国家庭面临的经济困境漠不关心。

舒默说：“（他在）镜头前。全美国的人都能听到。他对你们的蔑视简直无以复加。”

民主党在社交媒体发布一则新的竞选广告，包含特朗普讲话的视频。“特朗普把不该说的话说了出来——他喜欢通货膨胀。每个美国人都应该看看。”

特朗普也重申他之前的预测，即冲突结束后通货膨胀将“像石头一样暴跌”。

不过，经济学家对这一说法提出质疑，预计油价需要数月时间才能恢复到战前水平，具体取决于敌对行动何时结束。

美国星期三公布的另一份将通胀数据与近期工资数据结合的报告显示，实际平均时薪同比下降0.7%，创三年多来最大降幅。

物价上涨连同工资增长乏力，正在进一步挤压家庭预算，而此时消费者信心已处于纪录低点。这一问题很可能成为11月中期选举的核心议题。由于美国民众对特朗普处理经济事务的方式愈发不满，特朗普的支持率已经下滑。