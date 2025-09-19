泰国知名高校设立首个中亚研究系

此次活动由哈萨克斯坦驻泰国大使馆与泰国外交部联合举办。

朱拉隆功大学艺术学院院长、教授素拉迪·乔提乌多姆攀表示，该新设立的中亚研究系将成为 泰国与中亚国家在学术合作、科学研究和文化交流方面的重要平台。

泰国外交部特命全权大使蓬帕拉·马克詹在致辞中介绍了泰国代表团计划访哈的准备情况。届时，代表团将与哈萨克斯坦高校及政府部门进行会谈。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦在“中亚日”活动期间均设立了国家展馆。

哈萨克斯坦设立了两个展区：一个展示文化遗产、传统工艺品和日常用品；另一个则重点推介旅游潜力和新兴出行机会。参观者深入了解了哈萨克民族的文化与传统，并品尝了特色美食。文艺演出环节中，当地民间艺术团体表演了哈萨克舞蹈。

值得一提的是，本次“中亚日”活动吸引了约 300 名嘉宾，包括外交官、泰国政府官员、学术界和工商界人士，以及社会公众。

主办方表示，该活动为加强文化纽带、推动科研与教育合作、促进人文和旅游交流提供了重要平台，同时也有助于在泰国树立哈萨克斯坦及整个中亚地区的积极形象。

