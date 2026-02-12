德国之行深化合作 哈萨克斯坦外长会晤德方政商界

聚焦能源、产业与物流合作

访问期间，外交部长与德国联邦经济和能源部长卡塔琳娜·赖歇举行会谈。双方围绕哈德合作现状及发展前景展开深入讨论，重点关注工业技术、能源、物流、数字化以及农业等领域的协作方向。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，哈方高度重视与德国的合作关系，将德国视为其在欧盟框架内的重要战略伙伴。哈方愿在双边层面以及欧盟—中亚区域合作框架下，积极推动经济合作项目落地，将既有倡议转化为具体成果。

他同时介绍了哈萨克斯坦近年来取得的社会经济发展成就。根据国际货币基金组织数据，哈萨克斯坦经济总量已达3000亿美元，跻身全球前50大经济体，人均GDP达到1.5万美元。2000年至2025年间，实际GDP年均增长率为3.6%，在相关排名中位列前五。

卡塔琳娜·赖歇表示，德国将哈萨克斯坦视为在中亚地区可靠的合作伙伴，愿在可持续发展和创新基础上，进一步深化双边经济与能源合作。

双方在会谈中尤为关注能源领域合作，包括向德国施韦特炼油厂供应哈萨克斯坦原油问题。此外，还探讨了在“绿色”氢能生产及向德国和欧盟国家出口方面的合作前景。

在工业技术领域，双方就机械制造、化工产业及采矿冶金领域的联合项目展开交流，并讨论德国先进技术及最佳实践经验的转移问题。

双方还确认，将持续推进包括跨里海国际运输走廊在内的物流通道建设，并在交通运输及工业流程数字化方面加强合作。

会谈结束后，双方重申将进一步巩固战略伙伴关系，并就相关合作议题保持建设性对话。

会晤德企代表 推动投资与技术合作

除政府层面会谈外，叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫还会见了Deutsche Bahn、Noble Elements、Lanxess、Rhenus Group以及DIHK（德国工业和商会联合会）等企业和商协会代表。

各方围绕哈德贸易、投资合作现状及未来发展潜力交换意见，重点涉及工业制造、化工、物流、机械制造、医疗健康及职业教育等领域。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫强调，阿斯塔纳与柏林关系具有战略性质。哈方有意吸引高技术投资，引入先进生产解决方案，并深化与德国企业的产业协作。

会谈特别关注生产本地化、技术转移、可持续发展以及“绿色经济”等议题。德方企业和行业协会代表对哈萨克斯坦改善投资环境的改革举措表示积极评价，并表达扩大在哈投资与业务布局的意愿。

双方还就联合项目实施及人才培养等具体方向进行探讨，并一致同意继续保持务实沟通，推动哈方国家机关与德国工商界之间的实际合作。

【编译：达娜】