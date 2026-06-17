《哈萨克白头牛——国之瑰宝》新书在阿斯塔纳发布

该书由全国哈萨克白头牛行会组织策划并编撰完成。经过五年的系统科研整理，书中全面梳理了该品种的培育与发展历程，详细记录了几代科学家与育种专家的主要贡献，并深入分析了哈萨克白头牛在国家农业体系中的重要地位。

哈萨克白头牛品种于1950年正式获得官方认定，被认为是哈萨克斯坦畜牧育种科学领域的重要成果之一。科研人员在选育过程中，将本地哈萨克牛种优良的适应性与引进品种的高产性能相结合，成功培育出这一既能适应严酷气候条件、又具备良好产肉性能的新品种。

专家指出，哈萨克白头牛的成功选育，为哈萨克斯坦现代肉牛产业的发展奠定了基础，不仅推动了牲畜繁育体系、饲养技术和养殖理念的整体提升，也使相关产业发展进入了新的阶段。

全国哈萨克白头牛行会执行董事巴赫特亚尔·沃帖勒巴耶夫在发布会上表示，在过去的发展历程中，该品种经历了不同阶段的考验，如今已迈向新的发展水平。

—目前，哈萨克白头牛存栏量已超过52万头。无论是种牛本身，还是其遗传资源，在市场上都具有较高需求。这不仅是一种单一畜种，更是一个融合科学、经济与社会多重意义的重要产业现象。该品种正在为保障国家粮食安全、推动农村地区发展以及提升农工综合体出口潜力发挥积极作用，-他说。

他补充道，目前该品种不仅在国内广泛分布，在国际市场上的关注度也持续上升，尤其是种牛及本土遗传资源的需求不断增长。

编撰团队指出，《哈萨克白头牛——国之瑰宝》这一书名寓意深远，旨在表明该品种不仅是畜牧育种领域的重要成果，也是哈萨克斯坦国家文化与农业遗产的重要组成部分。该书系统记录了几代科研人员与畜牧专家的奋斗历程，并重点探讨了国家遗传资源保护与发展的相关议题。

目前，哈萨克白头牛已成为哈萨克斯坦境内分布最广、最具代表性的肉用牛品种之一。