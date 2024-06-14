通过“中亚-中国”天然气管道 已向中国输送天然气4800亿立方米

据“亚洲天然气管道”有限公司董事会主席埃尔塞伊特·卡伊波夫介绍，“中亚-中国”天然气管道已经连续安全无事故运行5 475天。

在这一时间内，累计已有4827亿立方米天然气经管道系统输送至中国。

- 管道的设计最高年输送能力为550亿立方米。目前，其实际输送的量为每年400亿立方米以上。- 卡伊波夫说。

“亚洲天然气管道”有限公司为哈中合资企业，其股份由哈萨克斯坦天然气公司（QazaqGaz）和中国“中亚天然气管道”有限公司（Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited）共同持有，各占一半。

“哈萨克斯坦-中国主天然气管道建设”项目是哈萨克斯坦共和国旨在开发自身过境潜力，并使天然气供应多样化而在天然气领域实施的第一个项目。

项目的实施是根据2007年8月18日签署的哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府关于合作建设和运营哈中天然气管道的协议进行的。

该管道属于“中亚-中国”天然气管道的组成部分。“中亚-中国”天然气管道横贯土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和中国四个国家，总长度7500公里。

其中哈萨克斯坦境内部分长度为1300公里。这部分的起点为土库曼斯坦与哈萨克斯坦边境的格戴姆市，过境乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦后，通过哈中边境的霍尔果斯进入中国。

【编译：木合塔尔·木拉提】