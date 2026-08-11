美国调整儿童疫苗接种建议 主要疫苗种类从17种减至11种

（哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令，对美国儿童疫苗接种建议进行调整，将建议儿童接种的主要疫苗种类从17种减少至11种。

根据新的疫苗接种建议，乙型肝炎、COVID-19和流感疫苗不再被列入面向所有儿童普遍建议接种的疫苗范围。

行政命令同时建议调整麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗（MMR）的接种方式。MMR是Measles（麻疹）、Mumps（腮腺炎）和Rubella（风疹）的英文缩写。

按照新的建议，上述三种疫苗可分别接种，并安排在不同的就诊时间进行。

文件还涉及基于医疗和宗教原因申请疫苗接种豁免的问题。

特朗普表示，美国司法部长可通过司法程序，对限制儿童基于医疗或宗教原因获得疫苗接种豁免权利的州法律提出挑战。

此前，特朗普政府已取消针对健康儿童和孕妇接种COVID-19疫苗的普遍建议，并要求参考其他发达国家的做法，对美国儿童疫苗接种计划进行调整。

值得一提的是，哈萨克斯坦此前已启动针对人乳头瘤病毒（HPV）的补充疫苗接种工作。根据相关规定，14岁至17岁11个月29天的女孩可自愿接种HPV疫苗，接种须事先获得父母或法定监护人的知情同意。