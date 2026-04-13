霍尔木兹海峡风险升温 国际油价再次突破100美元

最新交易数据显示，布伦特原油价格上涨7.3%，升至每桶102.30美元；WTI原油期货价格上涨逾8%，报每桶104.8美元。

分析指出，近期油价持续剧烈波动，主要原因是围绕霍尔木兹海峡的紧张局势升级。该海峡承担全球约五分之一石油和天然气运输量，是全球最重要的能源运输通道之一。

此前，美国与伊朗一度就临时停火达成原则性安排，市场预期霍尔木兹海峡航运将恢复正常，油价一度回落至100美元下方。但周末相关谈判破裂后，市场重新担忧中东局势恶化可能引发更广泛的能源危机。

新加坡南洋理工大学经济学家蔡耀辉表示，未来油价可能继续维持高位，市场将重点关注封锁措施是否全面落实、海运受阻范围是否扩大，以及外交谈判能否恢复。

受油价上涨影响，亚洲主要股市周一早盘普遍走低。其中，Nikkei 225下跌1%，韩国Kospi下跌0.8%。市场认为，亚洲经济体高度依赖中东能源进口，因此更容易受到冲击。

美国国内燃油价格也面临上涨压力。数据显示，美国汽油均价已升至每加仑约4.12美元，较冲突初期上涨约38%。

分析人士指出，若霍尔木兹海峡运输长期受阻，全球通胀压力、航运成本及能源价格都可能进一步上升，并对世界经济复苏构成新的挑战。

【编译：达娜】