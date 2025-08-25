哈国石油产品市场集中度高 两大集团占据主导地位

结果显示，目前全国轻质石油产品市场共有近百家公司在运营，但真正占据主导地位的企业仅有两大集团：

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）集团 ，旗下包括KazMunayGas-Aero、阿特劳炼油厂以及PetroKazakhstan Oil Products；

中国石油（CNPC）集团，旗下包括中国石油国际事业（哈萨克斯坦）有限公司、PETROSUN和KC Energy Group。

在2022年至2024年期间，两大集团旗下炼油厂共生产轻质石油产品约950万吨，占国内消费总量的96%。

市场份额分布

根据竞争保护和发展署的分析，KazMunayGas与中石油集团合计市场份额超过85%，具备对零售价格及供应环节产生实质性影响的能力。

具体份额如下：

柴油市场 冬季柴油：中石油60%，KazMunayGas33% 夏季及过渡季柴油：中石油46%，KazMunayGas33%

汽油市场（AI-92与AI-95） 中石油54%，KazMunayGas34%

航空燃油市场 中石油53%，KazMunayGas32.4%



监管要求

根据相关规定，凡被认定为市场主要生产商的企业，必须向其他市场参与者提供平等的产能准入权。这一机制将依照专门制定的原则执行。

【编译：阿遥】