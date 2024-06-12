托卡耶夫总统表示支持韩国丝路倡议：深化中亚—韩国合作与对话

托卡耶夫表示，他与尹锡悦总统进行了富有成果的重要会谈。双方就国际和地区问题深入交换了意见，并分享了对全球事务的看法。托卡耶夫指出，哈萨克斯坦与韩国在诸多关键问题上的立场高度一致，两国均有意愿加强多边合作。

-我们一致同意进一步推动中亚五国与韩国之间的对话。哈萨克斯坦支持韩国提出的韩国丝路倡议，并在今天的会谈中对此进行了广泛讨论。我支持韩方建议就此问题明年在首尔举办首次峰会的提议。-托卡耶夫表示。

托卡耶夫特别指出，尹锡悦总统的此访具有特殊意义，他相信这次访问将为两国关系发展注入新的活力。

-今天的会谈上，双方对当前世界各地各种冲突表示关切，并强调任何冲突都应通过对话和外交途径解决，其基础必须是《联合国宪章》和国际法准则。我们就如何改善全球安全与和平交换了想法。加强哈萨克斯坦与韩国的全面关系符合两国的共同利益。-托卡耶夫说。

【编译：阿遥】