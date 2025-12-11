万国宫哈萨克斯坦厅重启开放 展示民族文化与国际合作精神

哈萨克斯坦常驻世界贸易组织及其他国际经济组织代表海拉特·托热巴耶夫、联合国日内瓦办事处总干事塔季扬娜·瓦洛瓦娅，以及国际移民组织副总干事乌戈奇·丹尼尔斯在活动中致辞祝贺。哈萨克斯坦著名歌手、哈萨克斯坦亲善大使、国际移民组织全球亲善大使迪玛希·库库达依别尔艮作为贵宾出席了活动。

各国使团团长、国际组织代表及哈萨克斯坦侨民代表参加了仪式。

Фото: gov.kz

托热巴耶夫大使在致辞中表示，哈萨克斯坦厅不仅是一个会议设施，也象征着哈萨克斯坦对多边主义、对话和和平的坚定承诺。他强调，很高兴能与迪玛希——“那个让全球数百万人凝聚在一起的声音”——共同开启这一空间。

仪式期间，国际移民组织副总干事乌戈奇·丹尼尔斯正式宣布，迪玛希被任命为国际移民组织全球亲善大使。

在向来宾致辞时，迪玛希强调，音乐是一种无需翻译的通用语言。他深情提到自己的歌迷“Dears”——他们学习哈萨克语歌曲、演奏民族乐器、来到哈萨克斯坦，并切身了解哈萨克文化。他说，这些都激励着他传递和平、友善与团结的信息。

Фото: gov.kz

活动中播放了迪玛希的音乐视频《圣地》以及国际移民组织制作的相关亲善大使工作视频。活动最后，来宾们品尝了哈萨克传统美食。

哈萨克斯坦厅是哈萨克斯坦共和国赠予联合国的一份特别礼物。该厅于2013年由时任联合国日内瓦办事处总干事哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式揭幕。

大厅的主要装饰元素为手工编织挂毯，上面呈现了哈萨克民族图案和历史。经过万国宫翻新后，该会议厅再次投入使用，用于承办会议、文化活动和电影放映，为日内瓦国际社会服务。

【编译：阿遥】