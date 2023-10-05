哈参议院通过哈中两国公民信息交换协定

该协定是由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访华期间，于今年5月17日在西安由哈萨克斯坦和中国外交部长签署的。

该法案的目的是规范哈萨克斯坦和中国在公民移民领域的信息交流合作。

参议员穆拉特·卡德尔别克表示，相关信息的交换对于避免“双重国籍”问题以及防止非法移民渠道非常必要。法案明确规定了哈国内政部、劳动和社会保障部以及中国外交部、国家移民管理局为该协定执行主管机构。

他说，上述机构有责任保护本国公民个人信息安全。

穆拉特·卡德尔别克强调，协定明确规定，如果主权、国家安全受到威胁或发生违反法律规定的情形，任何一方有权拒绝满足信息交换请求。截至目前，哈萨克斯坦已与五个国家签订了类似的双边协定，分别是阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。此外，还与俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦签订了多边协议。该协定的批准有助于加强哈中两国在移民和反双重国籍领域的合作，并为建立专门机制来实现两国公民信息交换创造条件。

哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，信息交换将以法律为准、在充分考虑到国家利益的基础上进行。

-我们相信，该法案的通过将为促进两国移民工作主管机构之间关系的进一步发展做出积极贡献。-阿什姆巴耶夫说。

【编译：阿遥】