国际电信联盟加速中心将落户哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫（Жаслан Мәдиев）日前在位于瑞士日内瓦的国际电信联盟（ITU）总部会见国际电信联盟秘书长多琳·博格丹-马丁（Doreen Bogdan-Martin）。双方交换了关于在哈萨克斯坦设立国际电信联盟加速中心（ITU Acceleration Centre）的合作协议，标志着这一项目正式启动。

根据协议，该中心将致力于打造中亚数字化转型的重要枢纽，重点推动数字创新和人工智能能力建设。

据了解，该中心的主要任务包括培养数字化人才、推广先进政府数字化（GovTech）解决方案，并协助缩小区域数字鸿沟。项目不仅服务于哈萨克斯坦国内数字经济发展，也将促进国际合作，把国际电信联盟的全球发展目标转化为区域层面的务实成果。

扎苏兰·马迪耶夫表示，哈萨克斯坦十分高兴与国际电信联盟的合作不断取得实质性成果。

“我们希望将这一中心打造成为推动数字创新、人工智能技能培养、能力建设和区域合作的重要平台。”他说。

会谈期间，双方还宣布，扎苏兰·马迪耶夫已成为新成立的“AI for Good”全球委员会创始成员（Founding Member）之一。哈萨克斯坦将与各国国家元首、政府首脑及全球科技领域领导者共同参与该委员会工作。

哈方认为，这体现了国际社会对哈萨克斯坦在推动人工智能公平、包容发展全球议程方面作用不断提升的高度认可。

国际电信联盟加速中心的设立，也是哈萨克斯坦与国际电信联盟深化合作的重要成果。哈方表示，该项目进一步彰显了哈萨克斯坦作为区域数字化发展引领者的地位，有助于将国际先进经验融入本国数字生态体系，并与中亚各国共享数字化转型经验，推动区域科技自主能力和可持续发展水平不断提升。