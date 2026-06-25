墨西哥国立自治大学将哈萨克斯坦文化纳入教学课程

（哈萨克国际通讯社讯）据DimashNews网站报道，墨西哥国立自治大学（Universidad Nacional Autónoma de México，UNAM）近日开设亚洲研究文凭课程，并将哈萨克斯坦文化和人文潜力相关内容纳入教学计划。

墨西哥国立自治大学是墨西哥乃至整个拉丁美洲规模最大的高等学府。

该项目由迪玛希·库达依别尔艮的墨西哥粉丝俱乐部发起，旨在通过教育平台推广哈萨克斯坦文化。此前，俱乐部代表曾与校方就未来文化合作前景进行交流。

组织方表示，今年4月在校内举办纳乌鲁兹节庆祝活动后，师生对哈萨克斯坦的兴趣明显提升。活动期间，校方深入了解了迪玛希粉丝群体开展的文化推广工作，并支持进一步深化文化交流合作的倡议。

为参与课程授课，主办方邀请了中亚文化领域代表人士，包括阿根廷罗萨里奥哈萨克斯坦中心负责人伊琳娜·瓦格纳以及智利中亚之家代表马尔西亚·卡斯特罗。

Фото: dimashnews.com

课程期间，与会者围绕哈萨克斯坦通过教育和外交塑造“软实力”的实践经验，以及当代诗歌与草原文化之间的联系展开讨论。

- 毡房不仅仅是一种居所，它体现了一种建立在流动性、与自然和谐共生以及社区认同基础上的世界观。 - 伊琳娜·瓦格纳表示。

她同时强调文化交流的重要意义：

- 真正的力量并非来自强制，而是来自激发兴趣、建立人与人之间的联系。持久而深远的影响力来源于文化、教育和相互交流。

马尔西亚·卡斯特罗则在发言中重点介绍了自然空间在中亚文化遗产中的作用。

- 草原和沙漠并非空旷无物的空间，而是历史、身份认同、集体记忆和艺术创造交汇的生动场域。 - 她指出。

主办方对支持该项目的各方表示感谢，并感谢两位专家帮助UNAM学术界进一步了解哈萨克斯坦文化。

迪玛希的粉丝表示，该项目是推动哈萨克斯坦文化走向国际舞台、促进文化和人文合作持续发展的又一重要举措。