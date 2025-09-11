国际原子能机构宣布伊朗核查工作取得突破

格罗西表示，国际原子能机构在今年6月因以色列和美国支持的空袭而终止的“不可或缺”的核查工作，如今取得实质性进展。当时，伊朗当局确认纳坦兹铀浓缩厂区虽受“影响”，但现有辐射水平未发生变化。

实质性进展

格罗西在奥地利首都维也纳向原子能机构理事会通报说，双方已就“具体实施细则”达成共识，将重启伊朗境内核查活动。他表示：“这是朝着正确方向迈出的重要一步。”格罗西特别感谢埃及在协议斡旋中发挥的作用。

此前，法国、德国和英国于8月28日宣布，将依据2015年7月联合国安理会五个常任理事国、德国、欧盟及伊朗签署的核协议中的“快速恢复制裁”机制，在30天内对伊朗重新实施联合国制裁。

携手合作

新协议达成前，伊朗与原子能机构就“伊朗境内所有设施与装置”的核查活动进行了数周技术磋商。尽管伊朗议会于6月25日决定暂停与国际原子能机构合作，并在一周后获总统批准，该协议仍得以签署。格罗西指出，这一国内决定并不影响伊朗履行《不扩散核武器条约》义务。

本周早些时候，格罗西重申《不扩散条约》协议依然有效，称其是“规范国际原子能机构与伊朗在核查监督实施方面权利与义务的唯一具有法律约束力的条约”。他同时提及，尽管伊朗谈判代表已表明愿继续参与国际防扩散行动，但德黑兰方面仍持有某些“关切”。

格罗西强调，他与伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇周一在开罗达成的协议，已就核查程序、通知机制及执行方式达成明确共识。该协议还“考虑了”报告中提及的以色列和美国6月袭击的所有设施，包括伊朗境内的核材料。

格罗西表示：“这些实际步骤现在需要落实。当然，可能会遇到困难和问题，但我们已清楚应采取的行动，并了解可用的落实要素。”