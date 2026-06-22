国际原子能机构专家组赴乌兹别克斯坦评估在建核电项目
（哈萨克国际通讯社讯）哈通社驻塔什干记者报道，国际原子能机构（IAEA）专家组已抵达乌兹别克斯坦，对该国在建核电站项目开展监督与评估工作。
22日，乌兹别克斯坦原子能发展署举行相关会晤。乌兹别克斯坦原子能发展署署长阿齐姆·阿赫梅德哈杰夫在致辞中表示，相关主管部门及协调机构正在持续加强自身能力建设。
—目前，莫斯科工程物理学院塔什干分校的人才培养工作进展顺利。现有250名学生在校学习核能、核技术以及热能与电力工程等相关专业。此外，该校计划于2026年启动核物理与核技术硕士项目。2023年至2025年期间，该分校已累计培养160名专业人才，今年预计还有74名学生毕业，-阿赫梅德哈杰夫介绍道。
他特别指出，当前项目高度重视环境影响评估工作，并持续加强与公众之间的沟通。去年12月23日，吉扎克州法里什县博格丹村曾举行公众听证会。
—在听证会上，我们向当地居民全面介绍了项目情况，并详细说明了核燃料处理及放射性废弃物中和技术。最终，该核电站建设项目获得了当地居民的支持，-阿赫梅德哈杰夫说。
阿赫梅德哈杰夫认为，此次国际原子能机构代表团的到访，是推动项目进入下一阶段、明确国家核能基础设施发展优先方向的重要一步。
国际原子能机构代表约翰·哈达德则表示，这是该机构对乌兹别克斯坦核项目开展评估的第二阶段工作。专家组曾于2021年首次访问乌兹别克斯坦，当时主要就该国核电站建设准备情况进行了考察。
—我们的专家组由国际原子能机构官员及多国专家组成。我们将与乌方合作伙伴开展建设性对话，深入研究相关文件，并就多个领域展开详细讨论。我衷心感谢乌兹别克斯坦原子能发展署及相关政府部门为此次任务所做的大量准备工作。我们不仅将其视为一次技术审查，更视为一次经验交流与深化互利合作的平台，-哈达德表示。