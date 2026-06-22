国际原子能机构专家组赴乌兹别克斯坦评估在建核电项目

22日，乌兹别克斯坦原子能发展署举行相关会晤。乌兹别克斯坦原子能发展署署长阿齐姆·阿赫梅德哈杰夫在致辞中表示，相关主管部门及协调机构正在持续加强自身能力建设。

—目前，莫斯科工程物理学院塔什干分校的人才培养工作进展顺利。现有250名学生在校学习核能、核技术以及热能与电力工程等相关专业。此外，该校计划于2026年启动核物理与核技术硕士项目。2023年至2025年期间，该分校已累计培养160名专业人才，今年预计还有74名学生毕业，-阿赫梅德哈杰夫介绍道。

Фото: Әлихан Асқар\Kazinform

他特别指出，当前项目高度重视环境影响评估工作，并持续加强与公众之间的沟通。去年12月23日，吉扎克州法里什县博格丹村曾举行公众听证会。

—在听证会上，我们向当地居民全面介绍了项目情况，并详细说明了核燃料处理及放射性废弃物中和技术。最终，该核电站建设项目获得了当地居民的支持，-阿赫梅德哈杰夫说。

阿赫梅德哈杰夫认为，此次国际原子能机构代表团的到访，是推动项目进入下一阶段、明确国家核能基础设施发展优先方向的重要一步。

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国际原子能机构代表约翰·哈达德则表示，这是该机构对乌兹别克斯坦核项目开展评估的第二阶段工作。专家组曾于2021年首次访问乌兹别克斯坦，当时主要就该国核电站建设准备情况进行了考察。