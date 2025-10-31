白金汉宫：英国安德鲁王子被剥夺头衔及王室住所

白金汉宫的声明称，安德鲁王子今后将以“安德鲁·蒙巴顿-温莎”为名，并将搬至其他私人住所。

白金汉宫表示，“尽管安德鲁仍否认对他的指控，但这些惩戒措施被认为是必要的。国王和王后希望明确表示，他们的心意与深切同情始终并将持续与所有形式虐待的受害者及幸存者同在。”

报道称，安德鲁的两个女儿仍将保留公主身份。

据此前报道，安德鲁是已故英国女王伊丽莎白二世次子，近些年来，他因与已故性犯罪者、美国富商杰弗里·爱泼斯坦的关系深陷丑闻。

公开信息显示，在2019年11月接受采访时，安德鲁王子否认曾在爱泼斯坦名下豪宅与未成年女子发生性关系，并声称已于2010年12月切断与爱泼斯坦的所有联系。然而，近期披露的邮件表明，2011年2月他仍在私下与爱泼斯坦保持联系。2025年10月17日，安德鲁通过白金汉宫发表声明，宣布放弃其约克公爵头衔。