美国女孩自学三年掌握哈萨克语：自称“灵魂是哈萨克人”

从美国南部到哈萨克语言世界

卡米拉出生并成长于美国亚特兰大，她说，自己完全是因一本关于哈萨克斯坦的书而产生兴趣，随后决定自学哈萨克语。

她通过 YouTube、线上课程以及哈萨克语教师Raushan Shanzharkhan的指导系统学习语言。她还通过社交媒体认识了来自乌沙拉尔和萨雷阿尕什的朋友，日常对话帮助她迅速提高口语能力。

为了更贴近文化，她取名“Айбала”，并解释说：“家里人常叫我‘moon girl’，因此我给自己取了一个含义相似的哈萨克名字。”她将“Құдайбергенқызы”作为姓氏，也是出于对哈萨克传统的喜爱。

她说俄语、吉尔吉斯语时也带有“哈萨克味”

卡米拉目前掌握20多种语言，包括哈萨克语、吉尔吉斯语、乌兹别克语、维吾尔语、阿富汗达里语、波斯语和鞑靼语等。她笑称：“由于我最先学会并熟练掌握哈萨克语，导致我说俄语、吉尔吉斯语时都会带点哈萨克口音。”

她坦言，初学时“ғ、ү、ә、қ”等音确实困难，但在教师的训练下逐步克服。“每天我们都会反复念‘қанағаттандырылмағандықтарыңыздан（意思：因为你们感到不满意）’这种长词，这样能更好掌握发音技巧。”

Кейіпкер мұрағатынан

对中亚文化的深深爱意：‘也许我的灵魂是哈萨克人’

卡米拉表示，她热爱中亚文化、服饰和饮食。“最喜欢的食物是包尔萨克。我也喜欢拉面、手抓饭、煮肉和奶疙瘩。”她还表示，自己在美国的朋友大多来自阿富汗和中亚，通过他们接触了更多当地语言和文化。

谈及选择研究中亚文化的原因，她说：“我不知道为什么会如此被吸引，但我觉得与这里的人有某种精神上的联系。也许我的灵魂是哈萨克人。”

“哈萨克人的善良和真诚深深打动了我”

在她看来，哈萨克人与众不同之处在于真诚和亲切。“美国人与人之间更疏离，而哈萨克人愿意伸出援手，也会直接表达情绪，不会遮遮掩掩。”

她还特别赞赏哈萨克人的好客文化：“在美国，人即便远道而来，通常只会住一两天。但在哈萨克，人们可以在亲朋家住上一两个月，这种热情让我感动。”

计划首次踏上哈萨克土地：‘阿拉木图将是第一站’

卡米拉透露，她计划先赴俄罗斯参加一档节目，随后视情况前往哈萨克斯坦。

“我最想先去阿拉木图，因为我的很多朋友在那里，然后是奇姆肯特、克孜勒奥尔达和阿斯塔纳。但机票价格很高，我会在攒够钱和时间后尽快前往。”

【编译：达娜】