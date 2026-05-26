杜尚别国际水资源合作论坛：努尔吉格托夫呼吁建立区域水安全联动机制

论坛期间，各方组织举行了以跨界水资源可持续管理为主题的部长级对话。来自中亚各国的水资源主管部门负责人出席会议，就提升跨界水资源可持续性、引入数字技术解决方案、应对气候变化以及完善流域层面的水资源管理机制等议题进行了深入交流。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉吉托夫在发言中指出，哈萨克斯坦目前正与乌兹别克斯坦就锡尔河流域水资源自动化计量开展合作，并强调在区域层面推广此类数字化方案具有重要意义。

此外，与会各方特别强调了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的在联合国框架下设立“国际水组织”倡议的重要性。该倡议旨在加强国际协调合作，汇聚全球资源，共同维护全球水安全。

—当前，我们不仅需要讨论问题本身，更需要推动建立切实可行的联合行动机制。为此，应当建立共同预测模型，完善数据交换机制，引入数字技术，并构建高效的跨界流域管理体系，-努尔吉吉托夫表示。

据悉，作为“2018—2028年水促进可持续发展国际行动十年”第四届高级别国际会议的重要组成部分，会议后续还将举行全体会议，各国代表团团长将发表相关报告与声明。