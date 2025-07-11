哈萨克斯坦影片《还子》荣获伊斯基亚电影节大奖

据文化和新闻部消息，该片荣获“最佳故事片”大奖。

该影片由哈萨克斯坦文化和信息部及国家电影支持中心提供资金支持，导演阿斯卡特·库钦希列科夫执导。

根据此前的报道，影片将参与角逐奥斯卡最佳国际影片奖，投票和入围名单公布将于2024年12月至2025年2月分阶段进行，最终获奖者将在2025年3月揭晓。

值得一提的是，电影《还子》于7月18日在哈萨克斯坦上映，主要讲述了一个被祖母通过传统习俗“还子”过继抚养的男孩埃尔苏丹的成长故事。影片通过他与祖母的生活、对父母亲情的渴望，以及最终在情感积压后向父亲的爆发，展现了传统习俗对家庭关系的深刻影响和孩子内心的孤独与挣扎。

据悉，伊斯基亚电影节是一年一度的国际电影节，于六月底至七月初在意大利伊斯基亚岛的阿拉贡城堡举行。该电影节成立于 2003 年，截至 2023 年仍由米开朗基罗·梅西纳执导，主要关注电影外景地。竞赛长片有资格获得四个奖项，短片和其他类别也有单独的奖项。

【编译：小穆】