哈萨克斯坦网购消费偏好解析：手机数码、服饰与家居用品成最受青睐热销品类

与此同时，在线零售在全国零售贸易总额中的占比也从12.7%提升至14.3%。

目前，电商平台占据哈萨克斯坦零售电子商务市场86%的份额。Kaspi.kz、OZON、Wildberries、Halyk Market、Forte Market等平台不断塑造新的零售模式。消费者如今只需点击几下即可购买所需商品，而商家也因此获得了直接触达全国数百万潜在消费者的渠道。

消费者的购物习惯也在发生明显变化。如今，通过网络购买的商品早已不再局限于电子产品和服装鞋帽。

数据显示，2025年，各大电商平台商品销售中，手机及电子产品占17.1%，服装、鞋类和体育用品占12.4%，家居及庭院用品占12.1%，家用电器占10.3%，食品占7.4%。这些数据表明，电子商务正逐步融入哈萨克斯坦民众的日常消费，并成为消费生活的重要组成部分。

与此同时，商品配送方式也在不断变化。过去，消费者通常需要等待数天才能收到网购商品，而如今，部分商品已经可以通过极速配送在不到一小时内送达。

专注于食品和日常消费品快速配送的“e-grocery”（线上食品杂货零售）业务也在快速发展。仅2025年一年，阿拉木图、阿斯塔纳、卡拉干达和阿克托别就有5个“Dark Store”项目投入运营。这类设施主要用于线上订单的拣货、仓储和配送。此外，为进一步方便消费者取货，各大电商平台还在全国新增了2300个智能快递柜。

值得一提的是，今年前7个月，哈萨克斯坦贸易及相关领域投资继续保持增长态势，吸引投资6372亿坚戈，同比增长22.3%。