"欧洲准备好！哈萨克男孩来了"——萨特帕耶夫两球完美告别母队

赛前，凯拉特俱乐部主场气氛热烈，球迷提前入场，用巨幅横幅向萨特帕耶夫致敬，标语写着"欧洲准备好！哈萨克男孩来了"。看台上同时展示了他的形象海报，全场情绪高涨，既有告别的不舍，也有对他未来留洋的期待。

凯拉特俱乐部主席海拉特·博然巴耶夫在赛前仪式中向萨特帕耶夫赠送了一件特别纪念球衣——58号球衣，以纪念他在俱乐部的第58次出场。这一刻也被视为他在母队成长轨迹的象征性总结。

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据悉，由于球队此前连续三轮未能取胜（两平一负），在积分榜上已被竞争对手落下，争冠形势不利，因此本场比赛不仅承载着情感意义，也带有一定竞技压力。凯拉特俱乐部急需一场胜利稳住局面，克孜勒扎尔俱乐部同样志在抢分。

比赛中，萨特帕耶夫成为全场最耀眼的球员。第59分钟，他率先破门，为凯拉特俱乐部打破僵局；第87分钟，他再度进球，上演梅开二度，用实际表现回应了外界的期待与告别的情绪。凯拉特俱乐部另一粒进球则由年轻球员伊斯马伊尔·别克波拉特打入。

本场比赛也被确认是萨特帕耶夫在凯拉特俱乐部主场的最后一战之一。按照转会安排，这位哈萨克斯坦年轻前锋将在完成国内赛程收尾后，正式加盟切尔西足球俱乐部，并成为首位登陆英格兰并长期效力的哈萨克斯坦球员。

他此前已与切尔西签下为期五年的合同，转会费高达430万欧元，创下哈萨克斯坦足球历史纪录。在年满18岁（8月12日）后按原计划应正式赴伦敦报到，但由于切尔西方面提前致函沟通，他的行程已调整为提前赴队适应。

根据最新安排，6月21日，萨特帕耶夫还将在客场对阵克孜勒扎尔俱乐部，完成自己身披凯拉特战袍的最后一场正式比赛。随后，他将在6月29日随切尔西一线队前往澳大利亚参加季前备战集训。

从阿拉木图中央体育场的告别之夜，到欧洲顶级联赛的新起点，这位年仅17岁的前锋用两粒进球为自己的母队生涯画上句号，也为哈萨克斯坦足球留下了一个被反复提起的夜晚。