“好日子”受热捧：全国数千对新人预约6月26日登记结婚

（哈萨克国际通讯社讯）2026年6月26日因数字组合“26.06.2026”受到新人青睐，成为哈萨克斯坦今年最热门的结婚登记日期之一。目前，全国各地已完成当天结婚登记申请受理。

据“政府为公民服务”国有公司介绍，按照规定，拟于6月26日登记结婚的新人需至少提前15个日历日提交申请，因此受理工作已于6月11日结束。

从各地预约情况来看，阿拉木图以830对新人位居全国首位，阿斯塔纳共有740对新人预约登记，奇姆肯特则有141对。

阿拉木图市国家公共服务公司分支机构表示，今年以来，该市已登记约7000对新人。其中，新娘平均结婚年龄为29岁，新郎平均年龄为32岁。

值得一提的是，今年阿拉木图还出现了一些特殊案例。年龄最大的登记新郎为92岁，而年龄最小的一对新人均为16岁，并依法取得了相关许可。

该机构表示，越来越多市民选择通过电子政务门户或二级银行手机应用在线提交结婚登记申请，并提前预约婚礼仪式，不仅提升了办事效率，也让登记流程更加便捷、透明。

根据现行规定，结婚登记申请可通过婚姻登记处、电子政务门户或二级银行移动应用办理；如新人有需要，还可申请举行婚礼仪式。