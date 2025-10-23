利好小微企业：哈萨克斯坦2026年起税收制度有哪些变化？

记者：在修订后的税法框架下，对中小企业的支持措施有哪些？其中最重要且最吸引人的是哪些？

叶尔詹·比尔詹诺夫：政府正在推出多项额外举措，帮助微型和小企业无障碍过渡到新税法。首先，从2026年1月1日起，不会开展针对2022、2023、2024和2025年的税收检查。

其次，也不会进行“案头审查”。这是一种税收管理形式，通过比对国家机关和银行提供的数据进行核查。此类审查将不适用于2026年1月1日前时期。不过，这一变化在某些情况下不适用，包括：

- 与非居民个人收入相关的；

- 执法机关要求，且已立案或正在进行调查；

- 纳税人主动申请检查，例如企业注销或增值税退税时。

记者：除了这些，还有哪些支持措施？

叶尔詹·比尔詹诺夫：现在，只要支付了本金，滞纳金和罚款就会被豁免。如果企业主欠款累积，但支付了本金，所有计算出的滞纳金将自动取消。此外，从明年起，我们不会向法院提起关于认定交易或登记无效的诉讼。这类程序往往旷日持久，引发纳税人与法院之间的争议，因此暂时暂停。

另外，将引入简化程序，让纳税人能轻松、快速地注销公司或业务。过去，这种情况下需要接受检查和办公桌审查，并提供银行数据。现在，这一流程将得到简化。

我们正在制定这些规定。总体而言，从1月1日起，将根据新税法和新规定开展工作，不会追溯以往时期。

记者：这样的减免是否意味着完全不进行监督？这会不会带来风险？你们如何应对这些风险？

叶尔詹·比尔詹诺夫：当然，风险是存在的。如果监督放松，可能会出现各种规避方案。因此，我们不对过去时期进行检查。但从2026年起，如果纳税人违反规定，我们会要求其自行纠正违规行为，并发送通知。

记者：小微企业的减免措施会保留吗？

叶尔詹·比尔詹诺夫：是的，特殊税收制度将保留。同时，政府批准了44种服务类型的清单，这些类型不适用特殊制度。例如，酒精产品生产、建筑、银行服务、爆炸物运输等领域。

其他所有业务类型仍可采用简化制度。此外，特殊税收制度进行了重组。过去，当收入达到2万调整计算单位（约8000万坚戈）时，企业主必须缴纳增值税。现在，这一限制已被取消，企业可在简化制度下，收入高达25亿坚戈仍无需缴纳增值税。

同时，员工数量限制也被取消。即使有100名或150名员工，也可继续适用特殊制度。我们还将转向预填申报模式，即纳税人可从我们处获取已完整填写的申报表，仅需审核并确认。

记者：这些变化的主要目的是什么？

叶尔詹·比尔詹诺夫：主要目的是简化小微企业向新规定过渡的过程。许多企业没有会计，税收知识不足，人们往往担心制裁。因此，我们明确表示，对过去时期不会追究责任。

此外，从新年起，不按时提交税表将不再承担行政责任。过去，此类违规主要针对小企业，罚款约30万坚戈。现在，如果企业主未提交申报表，这不会成为大问题。我们视其收入为零。随后，如果产生收入，可随时更正数据，无需罚款或立案手续。

【编译：木合塔尔·木拉提】