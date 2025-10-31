“哈萨克斯坦——好客之乡”：美国人马克·弗朗索瓦谈科克舍套生活与哈萨克文化

在接受QazaqCulture采访时，他分享了对好客、自然力量以及变革勇气的感悟。据马克所言，一个词——“好客”——已在他心中勾勒出整个国家的形象。

记者：马克，您来自哪里？为什么选择哈萨克斯坦，特别是科克舍套？

马克·弗朗索瓦： 我来自美国。最初是因工作而来，我的组织派我到这里。但这不仅仅是职业决定，也是我的个人选择。我想从内部了解哈萨克斯坦：通过与人交谈、感受传统与日常生活。这个国家在世界上的曝光不多，但它蕴藏着巨大的深度。

我来这里不是单纯居住，而是为了理解人们如何生活、信仰与思考。我阅读哈萨克历史，学习哈萨克语，听当地音乐。每一天都像翻开一本文化巨著的新页。

记者：这个决定是由工作、兴趣还是其他原因推动的？

马克·弗朗索瓦： 首先是文化。许多美国人对哈萨克斯坦了解甚少，我想亲眼改变这一印象。一个国家中亚洲与欧洲、游牧传统与现代节奏的交织让我惊叹。

我不是旁观者，而是努力融入其中。我参加演唱会、展览、民族节日，阅读游牧生活。令我好奇的是，传统如何塑造民族性格，为什么这里如此重视团结、尊重与好客。

另一个原因是好奇心。在美国，哈萨克斯坦鲜被提及，有时仿佛被世界遗忘。正因如此，我想亲眼见证它的历史与文化财富，并通过博客分享真实印象：一个温暖、好客、多面的国度。

记者：科克舍套给您留下什么印象？什么让您惊叹，什么激发灵感？

马克·弗朗索瓦： 最初通过互联网了解科克舍套，没觉得特别。但抵达后，一切都变了：这座城市比想象中更美丽、广阔，生活活力四射。首先是自然景观让我惊叹。空气清新，四周开阔，湖畔的宁静仿佛能听见。人类与自然的和谐在这里显而易见，大城市中难得的宁静。

记者：许多外国人初到新国，适应期往往艰难。您遇到的最大意外或挑战是什么？

马克·弗朗索瓦： 说实话，没什么特别困难。我提前知道语言与文化差异，并为此准备。我的目标不是简单适应，而是尊重并理解当地文化。当然，起初有些习惯与表达让我惊讶。但我视之为有趣的课程，而非障碍。我在学语言、阅读传统、遵守当地礼仪。例如，长辈进门时起身、访客带礼物。这些小事蕴含深层文化内涵：根植于相互尊重的价值观。

记者：在哈萨克斯坦生活后，您对这个国家的看法如何改变？

马克·弗朗索瓦： 一切都超乎想象。这里的人们真诚、好客，总乐于相助。即使不懂英语，也会微笑指路。这种温暖的互动为日常生活增添光彩，在西方罕见。

哈萨克人的好客是另一番景象。有次在韩国结识一位哈萨克女孩，后去阿拉木图时，她邀我与朋友共进晚餐。我本以为她早忘了我，谁知她热情接待，摆开丰盛的达斯塔罕。邀请陌生人入家、分享一切，这体现了民族的慷慨。从中我学到许多。

记者：有哪项传统特别打动您？

马克·弗朗索瓦： 有一次在学校庆典上，大家突然向我扔巧克力！（笑）起初我懵了，后来明白这是分享喜悦与好运的象征。最有趣的是，你可以把糖果带走！（笑）

这不仅仅是搞笑事件，而是真正的文化课：哈萨克传统中，喜悦与慷慨并存，人们热爱共同分享。

记者：那最难适应的呢？

马克·弗朗索瓦： 马肉！（笑）起初吃马肉对我不易。在我们的文化中，马象征自由与力量，这里却是民族美食不可或缺的部分。第一次尝qazy时有点别扭。（微笑）味道浓郁、独特。但……少量就好！（笑）不过，我尊重这是文化一部分。通过食物，我深刻理解民族生活与传统的紧密联系。顺便说，这里的美食是另一个世界！味道丰富、饱腹。尤其是kavap，香气与口感绝妙。用餐不止是进食，更是拉近人心、强化友谊的传统。

记者：哈萨克文化中，什么最激发您的灵感？

马克·弗朗索瓦： 首先是多语能力与开放性。哈萨克人能在哈萨克语、俄语、英语间自如切换。这不仅是便利，更是思维灵活的标志。

其次，对祖先与长辈的尊重令人印象深刻。这里，尊老、铭记过去、将传统传给后代是生活的主要原则之一。这是代际坚固联系的体现。可惜，这种连续性在西方社会往往缺失。

另一个观察是民族美食以特别尊重呈现。对哈萨克人来说，食物不止是食物，而是拉近人心的传统。达斯塔罕旁散发温暖与敬意。在我看来，在哈萨克斯坦，食物已成为团结与兄弟情的象征。

记者：您认为哈萨克与美国文化的主要区别是什么？

马克·弗朗索瓦： 这里许多人精通多种语言。而在美国的，通常人们只说一种语言。

记者：您会向首次来哈萨克斯坦的游客推荐品尝什么？

马克·弗朗索瓦： 一定要尝民族饮品！舒巴特与科慕兹的味道独特、自然且有益健康。这里的饮品种类繁多，让人惊叹——真是民族宝藏！

记者：您在哈萨克斯坦哪些城市与自然景点到访过？

马克·弗朗索瓦： 我去过阿拉木图：看过大阿拉木图湖、恰伦峡谷、凯因德湖。自然景观壮丽！

也去过首都阿斯塔纳。城市的现代建筑与发达基础设施给人深刻印象。

记者：最令您印象深刻的地方是哪里？

马克·弗朗索瓦： 大阿拉木图湖。碧蓝湖水、环绕高山、清新空气——一切和谐统一。站在那里，我首次真正感受到哈萨克斯坦的广阔与自然之美。这不止是景点，而是平静心灵、引人深思的空间。

记者：您如何向从未见过哈萨克斯坦自然的人描述它？

马克·弗朗索瓦： 自由、广阔、神秘吸引。这里汇聚自然各种形式：山脉、平原、河流与沙漠。哈萨克斯坦是大自然馈赠的多彩世界。一旦来访，必想重返。

记者：您计划继续在国内旅行吗？

马克·弗朗索瓦： 当然！下一站是哈萨克斯坦西部、里海沿岸。我非常想亲眼看看那里。

记者：移居他国对您不仅是新冒险，更是迈向内在自由的一步。这一变化如何影响您？

马克·弗朗索瓦： 起初有恐惧。一切皆新：语言、人群、文化——皆未知。但抵达后，我看到自身潜力。这一经历让我明白，世界比想象中更仁慈、更广阔。现在，我不再畏惧变化，不再执着于熟悉。

哈萨克斯坦教我勇敢、相信生活、走出舒适圈。有时，人只有远离家乡，才真正明白自己是谁、想要什么。

记者：您从哈萨克人身上学到什么？

马克·弗朗索瓦： 耐心与不急躁。现在我懂了：迟到几分钟不是悲剧。（笑）

记者：远离家乡时，什么帮助您感觉像在家一样？

马克·弗朗索瓦： 我在YouTube上看家乡视频，经常与朋友和家人通话。这些时刻给我温暖。

记者：如果用一个词描述哈萨克斯坦，会是什么？为什么？

马克·弗朗索瓦： “好客”。因为它处处可见——在人们的笑容、举动、互动中。这种品质真正迷人。

【编译：木合塔尔·木拉提】