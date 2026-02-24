哈萨克斯坦新车价格涨幅保持温和 2025年国产汽车仅上涨1.9%

马卡舍娃援引国家统计局2025年12月的数据指出，进口和国产新车价格总体涨幅未超过5.9%，同期消费者价格指数为105.9%。相比之下，国产汽车价格仅上涨约1.9%，显示出本国汽车产业在控制成本方面取得积极成效。

她表示，目前行业工作的重点是降低汽车生产成本，而实现这一目标的关键在于发展本地汽车零部件产业体系。汽车联盟鼓励中小企业积极参与零部件生产，以扩大零部件本地化规模，提高产业链自主能力。

马卡舍娃指出，相关部门正在研究多种支持措施，以推动中小企业发展并吸引投资进入汽车零部件领域。这些措施包括支持建设生产设施、提供设备采购或租赁融资，以及通过“巴伊铁列克国有控股公司”等国家机构，为担保能力不足的企业提供银行担保支持。

她强调，这些举措旨在完善汽车零部件产业基础，创造新的就业机会，并最终降低整车生产成本，使消费者能够以更具竞争力的价格购买汽车。

此外，马卡舍娃还表示，哈萨克斯坦汽车零部件制造业正在快速发展。目前，多媒体系统、汽车座椅和蓄电池等产品已实现本地生产，并被广泛应用于国产汽车装配，进一步提升了汽车产业的本地化水平和整体竞争力。

【编译：木合塔尔·木拉提】