哈萨克斯坦支持特朗普加沙和平倡议

杰勒德拜发布在telegram上的声明中写道：

“总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦将这一倡议视为调节中东局势、增强国家间互信以及在该地区建立和平的独特机遇和重要步骤。”

这一支持源于哈萨克斯坦一贯的外交原则，即通过对话与合作化解国际争端。哈萨克斯坦始终相信，多边努力将促进国际社会共同构建更公正的全球秩序。

特朗普的和平计划

据最新消息，特朗普于2025年9月29日在白宫与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡联合发布该20点和平计划，获得内塔尼亚胡认可，并赢得卡塔尔、约旦、阿联酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和埃及等多国外长欢迎。法国总统埃马纽埃尔·马克龙也表示支持。

该计划包括立即停火、哈马斯释放所有剩余人质（以色列方估计至少20名活着的俘虏）换取数百名巴勒斯坦囚犯、以色列分阶段撤军、哈马斯解除武装，以及由国际机构领导的过渡治理委员会管理加沙事务。

委员会将由合格的巴勒斯坦人和国际专家组成，并由一个名为“和平委员会”的新国际过渡机构监督，该机构由特朗普本人担任主席。

计划还承诺立即提供大规模人道援助，包括修复基础设施、医院和面包店，并允许联合国及红新月会等机构无干扰分发援助。

一旦停火条件达成，该计划将为建立巴勒斯坦国铺平道路，尽管哈马斯目前表示尚未收到正式提案。

【编译：木合塔尔·木拉提】