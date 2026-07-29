水资源和灌溉部：已向农田灌溉供水78亿立方米

哈萨克斯坦水资源和灌溉部水资源监管、保护和利用委员会主席谢伊尔别克·努雷姆别托夫在中央通讯社举行的新闻发布会上公布了上述数据。

据介绍，为落实总统关于将农业总产值提高一倍的任务，农业部制定了2024—2028年路线图，其中提出减少水稻等高耗水作物的种植面积。

结合种植结构和灌溉季开始时的水利状况，相关部门已确定南部5个地区的用水限额。其中，克孜勒奥尔达州为32亿立方米，突厥斯坦州38亿立方米，阿拉木图州21亿立方米，杰特苏州18亿立方米，江布尔州9亿立方米。

努雷姆别托夫表示，灌溉季开始前，有关部门重点开展水利基础设施准备工作。在作物生长期开始前，全国已清理超过1800公里灌溉渠道，维修375座水工设施，并完成273台水泵机组的准备工作。

与此同时，供水合同已转为电子化签订。从提交申请到实际用水量统计，整个流程均通过数字化方式完成，以提高水资源分配的透明度。

2026年，哈萨克斯坦计划为120万公顷农业用地灌溉取水约110亿立方米。目前，全国各级及私营水利机构已与农业生产者签订约3.6万份合同，计划取水107亿立方米，用于约100万公顷农田灌溉。

此外，根据约500份专项用水许可，还计划直接从水源取水5亿立方米，为20万公顷农田提供灌溉用水。

截至7月20日，全国实际取水量已达78亿立方米，约87万公顷农田完成灌溉。