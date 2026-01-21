水资源和灌溉部：与邻国水资源合作保持建设性态势

众所周知，目前哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在跨境河流利用方面尚未就所有议题达成最终一致。尤其是自1995年提出的“中亚水资源与能源联盟”构想，迄今仍未得到全面落实。针对媒体提出的“达成共识的主要障碍何在”这一问题，阿勒达姆加洛夫作出回应。

—关于组建水资源与能源联盟的相关事宜，水资源和灌溉部一直在持续推进相关工作。上周，我们在突厥斯坦市同乌兹别克斯坦方面举行了谈判，其中一项核心议题就是探讨如何以“联盟”模式推动能源合作。双方商定，将在未来两个月内共同审议彼此提出的合作建议。目前，该联盟尚未正式成立，但相关方向的研究和磋商工作从未中断，-阿勒达姆加洛夫表示。

在新闻发布会上，还有记者问及，在水资源分配谈判中，与哪个邻国的磋商最具挑战性。

—可以明确的是，哈萨克斯坦与所有邻国的合作总体保持着建设性势头。双边专门委员会会议定期召开，紧迫问题均在相关机制框架内讨论，并逐步推进解决方案。今后，我们将继续沿着这一方向开展工作，-阿勒达姆加洛夫回答说。

【编译：阿遥】