哈萨克斯坦水资源和灌溉部与亚洲开发银行签署合作备忘录

根据备忘录，双方将加强在水资源领域吸引投资方向的合作，内容涵盖基础设施的建设和现代化改造、制定在亚洲开发银行支持下可能实施的重点项目清单、开展人员培训与经验交流、提供技术援助以增强机构能力，以及为共同项目的实施和监督设立协调中心等。

会谈期间，双方还讨论了哈萨克斯坦参与亚洲开发银行倡导的国际项目《从冰川到农场》（Glaciers to Farms）的问题。该项目旨在促进冰川保护、提高其应对融化风险的能力，并推动灌溉系统的升级改造。

- “按照国家元首的指示，水资源和灌溉部正积极推进吸引投资用于发展国内水资源领域。目前已与所有主要国际金融机构建立合作关系。今天签署的文件将成为我们与亚开行高效合作的新起点。同时必须强调，所有战略决策均在哈萨克斯坦境内作出，从未考虑将我国的水资源及设施移交外国管理。我们的首要任务是维护公民利益，确保国家的可持续发展。” - 努尔吉格托夫部长表示。

【编译：达娜】