托卡耶夫和扎帕罗夫出席“友谊金桥”纪念碑揭幕仪式

据了解，该雕像旨在纪念哈萨克著名作家穆赫塔尔·阿乌埃佐夫和吉尔吉斯著名作家钦吉斯·艾特玛托夫。

托卡耶夫在纪念碑揭幕仪式上表示，今天对哈萨克斯坦人民和吉尔吉斯斯坦人民来说都是一个特殊的日子。

- 我认为这充分体现了两国的兄弟情谊，也体现了吉尔吉斯斯坦人民对哈萨克斯坦人民的特殊敬意。首先，我要衷心感谢萨德尔·扎帕罗夫总统对这一崇高倡议的支持。我向全体吉尔吉斯斯坦人民表示诚挚的谢意。我相信，这里将成为这座历史名城的精神中心之一。去年，在阿斯塔纳竖立了玛纳斯纪念碑。这些举措无疑将加强兄弟国家之间的友谊与合作。事实上，没有哪个民族比哈萨克斯坦人和吉尔吉斯斯坦人更亲近彼此了。我们是兄弟人民。我们的血脉相通，灵魂相通，我们的根源和历史共同。我们百年的友谊经受住了时间的考验。全世界都在见证我们的兄弟情谊。我们一定能够守护好我们无价的财富——和谐的团结。-哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫指出，两国伟人为我们的和平留下了许多富有启发性的话语。

- 伟大的诗人江布尔曾这样描述我们两个民族：“同心同路，相互尊重，彼此平等。” 著名的托克托古丽也曾说道：“哈萨克兄弟是我的翅膀。” 穆赫塔尔·阿乌埃佐夫和钦吉斯·艾特玛托夫也通过他们的作品传达了我们两国人民的真挚情感。穆赫塔尔·阿乌埃佐夫为吉尔吉斯斯坦人民史诗遗产的复兴做出了宝贵的贡献。他深入研究了史诗《玛纳斯》，将这部著名的史诗从苏联体制的魔爪中拯救了出来。他也是最早认识到艾特玛托夫巨大创作潜力的作家之一。钦吉斯·艾特玛托夫也说过：“当我出访其他国家时，我会带着两种国家价值观。它们是玛纳斯和穆赫塔尔·阿乌埃佐夫。” 这清楚地表明，我们两国的精神价值观是共同的。毫无疑问，作家的众多作品是哈萨克文学宝库中宝贵的遗产。我们这些伟大人物之间的友谊和相互尊重无疑是后世的榜样。-他说。

国家元首指出，这种连续性在各个领域仍在继续。总统表示，两位作家的作品在两国都翻拍过电影。

- 我们两国之间紧密的精神纽带堪称永恒友谊与睦邻友好的基石，珍惜并巩固这种纽带是我们共同的责任。这座纪念碑既是伟大作家的丰碑，也是真诚人民的丰碑，是哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦兄弟情谊的鲜明标志。整个哈萨克民族都对吉尔吉斯兄弟怀有特殊的感情。我们从吉尔吉斯兄弟身上也不断感受到同样的无私关爱。-他说。

据悉，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦官方代表团成员以及两国知识界代表出席了仪式。

