托卡耶夫和鲁托出席哈萨克斯坦-肯尼亚商业论坛

国家元首指出，哈萨克斯坦和肯尼亚的关系目前发展迅速。这表明双方都有意巩固政治决策，加强双边关系。

- 在与威廉·鲁托总统富有成效且内容充实的会谈中，我们确认了深化多领域互利合作的意愿，并确定了新的合作领域。我相信，我们的经济联系很快就会成为现实。-他说。

讲话中，托卡耶夫总统提出了旨在重振经济伙伴关系的一系列举措。

- 有必要建立哈萨克斯坦-肯尼亚商业理事会，使其成为贸易和投资领域对话的专门平台。定期组织商务考察团将有助于企业发展。任命哈萨克斯坦驻肯尼亚名誉领事协调商务事宜，将有助于加强两国商界人士之间的联系。此外，还建议成立一个专家组，研究如何改善交通物流基础设施并利用新的机遇。我相信，这些措施的实施将为加快建立部级贸易和经济合作政府间委员会奠定坚实的基础。我们还同意派遣一个商界代表小组前往肯尼亚考察商业实践。-总统说。

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托卡耶夫总统称，哈萨克斯坦是中亚最大的经济体之一。

- 当前，哈萨克斯坦经济增速为6.5%。中小企业约占我国经济总量的40%，这是国家成就的基石。稳定的政治局势保障了经济的可持续发展。经全民公投通过的新宪法，已成为保护投资者权益的保障。哈萨克斯坦已建立起一套极具吸引力的制度框架，有效保护投资者的权益。我们通过制度保障提供长期激励措施。如今，外国企业家可以充分利用独特的“黄金签证”计划，该计划为投资者提供税收和移民方面的优惠政策。在此，我敦促肯尼亚商界领袖把握这些机遇，将哈萨克斯坦视为投资、发展和建立长期伙伴关系的重要战略方向。-他说。

国家元首谈及了深化双边合作的若干有前景的领域。

- 哈萨克斯坦已成为欧亚大陆重要的交通枢纽。如今，约85%的中欧陆路货物运输经由哈萨克斯坦境内。我们正积极推进跨里海国际运输路线——“中间走廊”的建设。肯尼亚是重要的物流门户，为哈萨克斯坦畅通无阻地进入拥有3亿人口的东非市场提供了保障。“中间走廊”需要与非洲重要的海上航线连接。为此，必须充分发挥“一带一路”倡议的潜力。哈萨克斯坦愿与肯尼亚的蒙巴萨港和拉穆港建立连接，这两个港口被誉为东非最大的运输和物流网络。这些港口将显著提升哈萨克斯坦金属制品、建筑材料以及农产品和食品的出口量。发展空运与海运相结合，将显著加快货物运输速度。哈萨克斯坦的“开放天空”政策将为全球航空公司提供良好的激励。首先，我建议研究开通两国间航空货运的可能性。当然，我们的长期目标之一是开通阿斯塔纳和内罗毕之间的直航。-托卡耶夫总统说。

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讲话中，托卡耶夫将农业和粮食安全领域的合作列为另一个优先领域。

- 哈萨克斯坦是世界领先的主粮生产国之一。鉴于非洲对小麦的高需求，我们有意向贵国出口小麦。肯尼亚的茶叶、咖啡和鲜花享誉全球。因此，我们计划在哈萨克斯坦设立肯尼亚贸易中心。这将有助于贵国企业更有效地进入欧亚市场。我们也欢迎在农业领域开展联合教育项目。我们热忱欢迎肯尼亚学生和专家来我校学习交流。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，采矿业和地质勘探是双边合作的重要领域。

- 哈萨克斯坦和肯尼亚拥有丰富的稀土元素和重要矿产资源。随着清洁能源、数字技术的发展，以及全球对先进制造业需求的增长，这些矿产的重要性日益凸显。鉴于此，我们认为在地质、勘探、生产和加工等领域存在着互利合作的巨大机遇。哈萨克斯坦愿分享其在该领域的知识和经验。我们欢迎萨姆鲁克·卡泽纳公司与肯尼亚国家矿业公司（NAMICO）签署的关于在肯尼亚实施投资项目的协议。根据该协议，双方将开展矿产资源利用、地质勘探、评估和推广等工作。该文件为双方在采矿领域开展联合项目奠定了坚实的基础。-他说。

国家元首强调了人工智能和数字化领域合作的重要性。他同时还指出，肯尼亚素有“非洲硅谷”之称。

- 哈萨克斯坦在政府科技和金融科技领域积累了丰富的经验。同时，我们也乐于分享我们在电子政务和现代银行基础设施方面的最佳解决方案。此外，我们还希望在人工智能和太空探索领域开展合作。显然，今天签署的一系列信息技术和航天技术领域的合作备忘录将为我们两国建立富有成效的长期伙伴关系铺平道路。-他说。

托卡耶夫总统讲话中对阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）与内罗毕国际金融中心之间的合作关系表示欢迎。此外，国家元首呼吁肯尼亚企业积极利用阿布扎比国际金融中心的机遇，将业务拓展到中亚及其他地区。

总统表示，目前哈萨克斯坦的旅游业发展迅速，在此背景下，有必要发展“探险”旅游。

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国家元首指出，今天的论坛展现了哈萨克斯坦和肯尼亚之间的合作潜力。他还表示，双方均有意加强经济联系。

威廉·鲁托表示，他相信肯尼亚和哈萨克斯坦通过合作，能够搭建起连接非洲和中亚的新经济桥梁。

- 我敦促在座的各位商界领袖，从对话走向协议，从建立联系走向投资，为两国人民创造新的就业机会，发展工业设施。开通阿斯塔纳和内罗毕之间的直航航线，将极大地促进两国商业一体化。蒙巴萨港和拉穆港随时准备为有意开拓东非市场的哈萨克斯坦企业提供服务。今天，我们在阿斯塔纳达成一致，将建设一个我国货物的物流枢纽。我很高兴。-他说。

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【编译：小穆】