哈萨克斯坦和土库曼斯坦计划扩大蔬菜水果“绿色走廊”

副总理指出，土库曼斯坦是哈萨克斯坦在中亚的重要伙伴。过去五年，两国贸易额增长了四倍，近两年双边贸易额持续超过5亿美元。两国元首提出的将贸易额提升至10亿美元的目标，在中期内完全可以实现。

双方还就农产品互贸易进行了讨论。2025年前9个月，哈萨克斯坦对土库曼斯坦的出口额达2.217亿美元，主要出口产品为工业品、农产品和加工产品。2025年全年出口额增长主要得益于面粉、植物油和其他加工产品的出口增加。

农产品在出口中所占比例始终超过30%。哈萨克斯坦供应小麦粉、葵花籽油、小麦、意大利面、人造黄油和浓缩茶。

朱曼哈林提议增加商品供应量，并扩大农产品种类，包括小麦、玉米、扁豆、豆类、大豆、葵花籽油、面粉、糖和其他产品。

哈萨克斯坦从土库曼斯坦的进口也有所增长：2025年前9个月，进口额达到1.419亿美元。除了天然气，水果和蔬菜也是主要进口商品。2025年，西红柿进口量超过3万吨，成为土库曼斯坦进口商品中第二大重要商品。

- 我们对贵国水果和蔬菜产品进入我们的市场很感兴趣。我们愿意接收贵国在“绿色走廊”框架内交付的所有产品——西红柿、水果、蔬菜等等。-朱曼哈林说。

会议重点讨论了交通运输和物流项目的发展。霍贾穆拉特·格尔迪穆拉多夫通报了赫拉特边境内陆港的开工建设情况，并邀请哈萨克斯坦加入该项目。

双方还讨论了构建哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦过境走廊的前景，包括建设赫拉特-图尔贡迪铁路。双方确认，他们有意继续致力于发展交通、贸易和物流联系，为两国创造更多商业机会，并扩大两国一体化程度。

