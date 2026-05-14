托卡耶夫和埃尔多安出席哈萨克斯坦-土耳其商业论坛

国家元首指出，本次论坛对两国都卓有成效，并感谢土耳其方面积极参与组织此次论坛。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦正在向土耳其企业提供全面支持。

- 目前，约有3800家土耳其资本企业在我国成功运营。得益于双方的共同努力，创造了数千个就业岗位。深化工业领域的合作对于提升投资指标至关重要。我相信，今天的活动将有助于我们进一步增加合资企业的数量。我认为，哈萨克斯坦-土耳其政府间委员会应在此方面发挥特殊作用。-他说。

托卡耶夫重点介绍了哈萨克斯坦的社会经济发展指标。

- 哈萨克斯坦是中亚最大的经济体。去年，国内生产总值增长6.5%，超过3000亿美元。这体现了国内市场的稳定性和巨大潜力。我们计划进一步巩固这一发展趋势。如今，​​哈萨克斯坦高度重视教育、科学和创新发展。这是我们国家面临的一项战略任务。正如您所知，今年3月举行了全国公投。根据新宪法，哈萨克斯坦所有类型的财产都受到保障。国家主要文件充分保护了投资者的权益。然而，国内外企业家都无权违反我国法律。根据宪法规定的“法律与秩序”原则，每个公民在法律面前都享有同等的权利。-总统说。

讲话中，托卡耶夫将营造良好的营商环境列为国家政策的优先事项之一。

- 目前，该领域正在开展大量工作。已成立了总统直属外国投资者理事会，专门的投资总部也已投入运营。国家数字平台也已上线，该平台按照“单一窗口”原则提供服务。外国企业家还可以享受黄金签证（Altyn Visa）计划。这项独特的签证旨在为投资者提供税收和移民方面的优惠。我诚邀土耳其企业家抓住这一机遇。众所周知，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）正在我国首都积极运作。它是该地区领先的金融中心，旨在为投资者和企业家提供全方位的支持。-他说。

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托卡耶夫总统表示，阿斯塔纳国际金融中心按照英国法律运作，并借鉴伊斯坦布尔、伦敦、迪拜和纽约等金融中心的最佳实践。

- 这里注册了来自约90个国家的5600多家公司，其中包括73家土耳其公司，业务涵盖金融、贸易、建筑等领域。此外，阿斯塔纳金融中心与伊斯坦布尔证券交易所的合作关系也在不断加强。哈萨克斯坦有意拓展与土耳其企业的联系。据我们所知，在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的倡议下，政府正在采取切实措施，吸引大规模投资进入国民经济。政府将为优秀企业家提供一系列优惠和扶持政策。我们将认真分析这项举措，并努力从中汲取有益的经验。-他说。

哈萨克斯坦总统认为，有必要进一步发展工业领域的合作。

- 我们在这一领域取得了切实成果。迄今为止，在哈萨克斯坦和土耳其企业集团的共同努力下，已实施了总价值达76亿美元的142个项目。其中，YDA控股公司尤为值得一提。该公司在我国建立了一个多行业生产综合体，并正在复兴铝生产和生产医疗产品。Panelsan和Betek Boya两家企业正在实施与建筑和化工行业相关的项目。Aksa Energy在克孜勒奥尔达州投产了一座现代化电厂。这些项目无疑将有助于提升哈萨克斯坦的产能。-托卡耶夫说。

国家元首表示，加强交通运输和物流领域的联系尤为重要。

- 哈萨克斯坦是连接中国和欧洲的重要通道之一。目前，85%的中欧货运量经由我国运输。跨里海国际运输路线，即“中间走廊”，对提升哈萨克斯坦的运输潜力具有积极作用。近年来，经由该走廊运输的货物量增长了5倍以上。去年，集装箱货运量增长了36%。我们计划在不久的将来将这一数字提升至1000万吨。我们已开发出名为“智能货物”的统一数字化管理平台，以有效协调过境运输系统。总而言之，提升“中间走廊”的潜力符合我们双方的共同利益。因此，我们建议土耳其方面共同实施“电子通行证”项目。该项目将使货物运输手续能够以电子方式进行，从而尽可能地提高透明度，还能降低管理成本。-他说。

托卡耶夫总统表示，将“中间走廊”项目与“特朗普国际和平与繁荣路线图”（TRIPP）倡议结合起来非常重要。

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托卡耶夫指出，土耳其企业家已对哈萨克斯坦的机场基础设施进行了大量投资。目前，TAV控股公司正在对阿拉木图的国际航站楼进行现代化改造。S Sistem Lojistik公司计划在阿克托别机场建设一个物流中心。他强调，这些项目将有助于提升哈萨克斯坦航空运输的潜力。

哈萨克斯坦总统表示，有必要加强农工业和农业领域的合作。

- 哈萨克斯坦耕地面积位居世界第六，也是全球十大粮食出口国之一。去年，我国农民收获了2700万吨粮食。过去五年，农产品出口增长了1.8倍。因此，哈萨克斯坦在全球粮食安全指数中排名第32位。去年，两国农产品贸易额增长了25%。然而，两国在这一领域仍有巨大的发展潜力。例如，Tiryaki控股公司计划在阿斯塔纳建设一座小麦和豆类深加工工厂；İskefe控股公司也计划开始生产明胶；Alarko控股公司计划在奇姆肯特建设一座温室综合体。-他说。

托卡耶夫表示，相信所有这些项目都将有助于发展哈萨克斯坦的制造业，并提高出口潜力。

- 此外，我们特别重视引进现代农业技术和发展灌溉系统。我们也计划在兽医和植物检疫医学领域开展合作。就我们而言，我们已准备好向土耳其出口符合清真标准的肉类产品。-他说。

国家元首指出，发展国内制药业和医疗基础设施是一个非常重要的方向。

- 土耳其大型制药公司，如阿布迪·易卜拉欣制药公司（Abdi Ibrahim Pharma）和诺贝尔（Nobel）制药，已在哈萨克斯坦开设了首批海外工厂。YDA集团正在突厥斯坦市和彼得罗巴甫尔市建设综合性医院。Orzax 集团也将在突厥斯坦地区建设一座生物活性添加剂生产厂。我们全力支持这些举措。我国愿与土耳其企业密切合作，为其创造有利条件。这些项目无疑将有助于哈萨克斯坦成为该地区药品生产和出口中心。-他说。

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哈萨克斯坦总统呼吁着重重视大规模数字化进程，强调发展数字经济是一项非常重要的任务。

- 我们高度重视在各个领域引进先进技术。哈萨克斯坦正采取切实措施，努力成为真正的数字化国家。我国已成立人工智能与数字发展部，并启用了两台大型超级计算机。位于阿斯塔纳的Alem.ai国际人工智能中心也已正式启用。我们已开始大规模推进人工智能在我国中学教育体系中的应用。两天前，我签署了相关法令。目前，我国面临的挑战包括：如何使教育体系适应每个学生的能力，如何保护个人数据，如何发展数字基础设施，以及如何培养精通技术的教师。-他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦还特别注重阿拉套市的建设。

- 新宪法赋予该市“快速发展城市”的法律地位。该项目为加密货币产业、创新和科技企业的发展提供了绝佳机遇。近年来，土耳其企业加强了与哈萨克斯坦市场平台的联系。例如，Kaspi.kz收购了Hepsiburada。Freedom Holding在土耳其构建了一个数字生态系统，并已开始开展经纪业务。我们始终乐于与土耳其公司在人工智能、金融科技、网络安全和在线服务等领域开展具体项目合作。-总统说。

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土耳其总统表示，很高兴看到在哈萨克斯坦和土耳其企业家的贡献下，两国经济关系不断加强。

- 我们密切关注哈萨克斯坦在尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统富有远见的领导下，在经济领域取得的成就。2025年，贵国国内生产总值增长了6.5%，接近人均15000美元。如今，哈萨克斯坦已成为中亚最大的经济体，外贸额达1450亿美元。得益于这一增长，到2025年，哈萨克斯坦已成为我们在突厥国家最大的贸易和经济伙伴。当然，我们的目标远不止于此。我们的目标是达到150亿美元的水平。-他说。

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【编译：小穆】